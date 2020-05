Acertada, decisión de no regresar a las aulas: docentes

La decisión tomada por el Gobierno del Estado de Coahuila en cuanto a no reanudar las clases presenciales en escuelas y colegios de la entidad fue catalogada como "acertada" por parte de personal académico y administrativo de instituciones educativas de esta ciudad, aunque aceptaron que la situación conlleva dificultades que deberán superar.

En entrevista remota con El Siglo de Torreón, una profesora de educación básica, quien trabaja para un colegio de la zona norte de la ciudad, declaró que la medida implementada por las autoridades es la correcta, pensando en la salud mental y emocional de los niños y jóvenes. "Un niño enfermo o con estrés no te trabaja en el aula, no te pone atención, es igual que cualquier persona cuando estamos estresados, no rendimos al cien por ciento", recalcó.

La propia docente hizo una proyección de cómo sería el ambiente en los colegios si es que se reanudaran las clases el 1 de junio, considerando que el miedo y la psicosis estaría presente en los padres de familia: "las mamás estarían histéricas, nerviosas y causando polémica, eso si es que envían a sus hijos a clases. Mientras que los niños andarían eufóricos con salir de casa y ver a sus amigos, a más de la mitad se les va a olvidar tomar distancia. Andan todos como muéganos y se comparten todo. Además de que es un regreso a clases. Tomaría un aproximado de dos semanas el volver a habituar a los alumnos a un ritmo de trabajo de nuevo, porque ya perdieron condición, es como el caso de los deportistas, les cuesta enfocarse de nuevo", adelantó.

Los profesores son conscientes de que esta situación ha afectado a los padres de familia al obligarlos a redoblar esfuerzos, más aún al considerar las fechas festivas que se presentan y la afectación a sus rutinas diarias: "para las mamás es estresante. Muchas mamás trabajamos desde casa, cuidamos a los niños, limpiamos el hogar y aparte debemos supervisar la tarea. Algunas mamás entraron en crisis a las dos semanas de aislamiento, pero ahorita veo como común denominador en el chat de amigas, vecinas y mamás compañeras de mi hija, que ya no pueden. Se está presentando un quiebre emocional, sobre todo por las fechas, el Día de la Madre hubo muchas mamás llorando, ya no pueden estar de maestras, necesitan alivianar esa carga y muchas piden que ya den por terminado el ciclo", comentó.

Otro problema que están experimentando los profesores en diversos colegios particulares son los recortes de personal, ya que numerosos padres de familia, al no tener a sus hijos asistiendo a las aulas, no han pagado las colegiaturas, lo que disminuye los ingresos de las escuelas. A pesar de que instituciones educativas han implementado descuentos y opciones de pago, muchos papás no han realizado los depósitos debido a que también han visto afectados sus ingresos o simplemente consideran que no están recibiendo el servicio por el que pagan, por lo que en muchos casos se han disminuido los sueldos de profesores y personal administrativo e incluso en colegios han tenido que reducir su nómina de trabajadores.

Ante esta situación, los docentes exhortan a la solidaridad de padres de familia, profesores y directivos de las escuelas y colegios, por el bien de los principales afectados, que son los pequeños estudiantes: "es un cambio de metodología abrupta y no todos están preparados mentalmente. Por eso, creo que debe haber en esta crisis mucha empatía entre padres y maestros y una sinergia, hasta donde es posible", sentenció otra de las profesoras entrevistadas.