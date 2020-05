Ana Bárbara le canta a un amor del pasado

La cantautora mexicana Ana Bárbara, presentó su tema Para no extrañarte tanto, que realizó con mariachi y en el que desnudó su alma al hablar de un amor que la dejó sumida en la desesperación.

"La vida tiene su drama y es muy hermoso poderlo sacar, ya sea en música o en alguna obra, en especial es un sentimiento que hay que canalizarlo y estoy muy contenta con los resultados. Es una canción totalmente orgánica, hecha con los elementos naturales que vienen del dolor y de la ausencia", dijo.

"Lo único que hice es dibujar un sentimiento de la vida real, que todos hemos pasado; y digo todos, porque aunque soy mujer y la hice para un hombre, al final del día, creo que ellos también han pasado por extrañar mucho a alguna persona querida", ahondó.

La intérprete de La trampa aseguró que sí quedó muy al desnudo, pero que es algo que comparte con el público que la conoce desde hace muchos años. "Si me da 'cosita' porque quedó al descubierto esa vulnerabilidad, pero como mi vida siempre ha estado abierta y ustedes me conocen, ya son muchos años de estar juntos, que ya qué pena puedo tener con ustedes", apuntó

"Es como cuando un hijo se cambia delante de mí, es parte de mi vida, me pasa lo mismo con estas canciones. Son parte de mi vida, que nacen del alma, son lo que son, así que a veces sí me da algo de 'cosita', pero me la aguanto", confesó.

La potosina dijo que este tema también refleja el sentir de muchos, que por la cuarentena que se vive, están lejos de sus amores."El sentimiento es real y además se está viviendo, porque no soy la única que en este momento está extrañando. Somos muchas personas que lo estamos viviendo en un mundo, que tenía planeado un viaje, un encuentro, un abrazo, el Día de las Madres, fiestas que estaban programadas, pagadas y todo esto tristemente cambió y tenemos que vivir con ello, con los cambios y extrañando a nuestros seres queridos", explicó.

Ana Bárbara comentó que este tema formará parte de un disco que está conformando, que será como ella: versátil, con diversos géneros musicales y que espera se pueda estrenar hacia finales de 2020.

Una satisfacción más que tiene con este tema, es que el video que se grabó, fue para ayudar a los mariachis que ahora están viviendo una etapa muy complicada.

"El video se llevó a cabo en México, a través de una fundación qué ayuda a los mariachis de Garibaldi que ya no pueden trabajar; son adultos mayores o en este caso por la pandemia, muchos se quedaron desempleados. Logramos a través de esta fundación hacer este video de manera muy amorosa, muy bonita y son 50 mariachis los que participaron y me siento más que satisfecha por ayudar", concluyó.