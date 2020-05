Las palabras tienen la palabra

LA SANGRE DEL ARISTÓCRATA

Es muy normal en nuestro lenguaje cotidiano referirnos a gente que se cree de sangre azul. Por lo general se le atribuye esta característica a los que se sienten "muy acá", o sea que pertenecen a la aristocracia o de plano a la nobleza. Pero ¿de dónde salió la idea de decir que es gente de sangre azul? Déjeme explicarle.

Allá por el Siglo VIII, los moros invadieron grandes extensiones de la Europa meridional, o sea de la parte sur europea y se quedaron ahí a vivir casi 500 años.

La región invadida incluía, por supuesto, a la Península Ibérica donde se ubican España y Portugal y en todo ese tiempo las costumbres, el idioma y en general, la vida de los invasores y de los invadidos, se mezclaron. El detalle es que los moros son de piel oscurita y los españoles estaban muy orgullosos de ser blancos. Precisamente la palabra moreno se origina en que era el color de los moros.

Al mezclarse ambas razas, empezó a haber españoles de tez oscura lo que a algunos aristócratas no les gustaba y hasta eso, los moros que eran los que gobernaban las tierras invadidas, le dieron chance a esa "gente de la alta" de que vivieran en las montañas de Castilla con la promesa de que ahí nadie los iba a molestar.

Viviendo en esa área especial, los rancios aristócratas españoles evitaban asolearse porque no querían ponerse prietitos, para que no se creyera que "se habían juntado con esa chusma" y como consecuencia, por no exponerse nunca a la luz del sol, se empezaron a poner no sólo blancos sino pálidos, descoloridos y las venas se les traslucían por todo el cuerpo.

Estas venas se ven azules, como si la sangre dentro de ellas fuera de ese color, y más si la piel la tenían sumamente blanca. Por eso, a los castellanos de la clase alta se les llamaba "gente de sangre azul" y cuando los ingleses se enteraron de ese detalle, decidieron también aplicar el mismo término a sus aristócratas.

Por si usted no lo sabe, la palabra aristócrata se aplica a la gente que pertenece a la aristocracia -¡oh!- y la aristocracia originalmente era un sistema en el que el poder político residía en unos cuantos que pertenecían a una clase privilegiada, generalmente adquirida por herencia.

Ahora se le llama aristócrata a la gente de la alta sociedad aunque no tengan poder político.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA: Javier Elizondo: ¿Cómo es correcto decir, pistache o pistacho?

LE RESPONDO: Aunque el Diccionario de la Academia hace una diferenciación, yo creo que podemos decirlo de las dos maneras.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: En el umbral de la muerte comienza la igualdad. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.