Padres aprueban medida educativa

Padres de familia laguneros coincidieron en tomar como "positiva" la medida del Gobierno del Estado de que los niños y jóvenes no regresen a las aulas de las escuelas y colegios, priorizando la salud de los pequeños y sus familias, sobre el esfuerzo de terminar el ciclo escolar en casa.

En un sondeo realizado por El Siglo de Torreón, el sentir generalizado de padres de familia es de pesar, debido a lo que viven sus hijos de no poder estar más conviviendo con sus compañeros de clase, pero prácticamente todos dijeron entender que es una medida necesaria, para disminuir el riesgo de contagio del coronavirus COVID-19. Por su parte, profesores igualmente dijeron entender la situación y aceptaron que aumenta el trabajo al realizar las clases de manera remota, pero fueron enfáticos en que prácticamente no tiene caso el regresar a clases el 1 de junio, a unos días solamente de que termine el ciclo escolar.

"Es complicado porque considero que jamás será lo mismo las clases virtuales a presenciales, los niños no aprovechan de la misma manera los temas, en el caso del colegio de mis hijos, son clases de una hora y no es lo mismo que si estuvieran toda la mañana en las aulas, pero bueno, debemos apoyar con tareas y demás. Sin embargo, es mejor cuidarlos en casa y estar al pendiente de ellos, se dice que regresan hasta septiembre, espero que así sea y si no, pues a seguirnos cuidando en casa", afirmó una de las entrevistadas.

Por su parte, otra de las madres de familia que accedieron a la entrevista remota, mamá de dos pequeños de educación primaria y otra jovencita en secundaria, señaló: "mis hijos mueren por regresar al colegio, dicen que no es lo mismo ver a sus compañeros, que estar juntos conviviendo en el salón, extrañan sobre todo las actividades físicas. En mi opinión, yo la verdad estoy de acuerdo con que terminen ya así su ciclo, ¿para qué exponerlos? Entiendo y comprendo que jamás será lo mismo llevar clase así en casa, que en una aula, pero ahorita vale más la salud que cualquier otra cosa... hasta ahorita, gracias a Dios van llevándose bien sus clases virtuales", señaló.

Entre las principales preocupaciones que expusieron los padres de familia, por no permitir el regreso a las aulas, están las dudas de reposiciones de clases, el desconocimiento de los papás en cuanto a temas nuevos que se ven en las sesiones virtuales, el proceso de evaluación que se hará para las calificaciones finales de sus hijos y el grado de preparación que tendrán para afrontar un nuevo grado escolar durante el próximo mes de septiembre, cuando se espera que las escuelas y colegios reanuden actividades en sus instalaciones.

Por otro lado, aunque en la mayoría de los hogares se dispone de acceso a internet y una computadora, hay niños y jóvenes que no tienen acceso a esa tecnología, por lo que deben realizar un esfuerzo extra para continuar con su preparación escolar. "Mis hijos, donde se encuentran, no cuentan con la opción de clases virtuales, pero se acoplan al plan de estudios por medio de material didáctico. No se qué tanto vayan a aprender estando en casa", consideró preocupado Antonio de Jesús, padre de dos pequeños que cursan la educación primaria.

La pandemia por el COVID-19 ha obligado a los padres de familia a involucrarse más a fondo en la educación escolar de sus hijos, redoblando esfuerzos para atender a sus pequeños las 24 horas del día. Con todo y eso, para la mayoría de los entrevistados, se trata de un esfuerzo que vale la pena, al evitar el riesgo de contagio para sus hijos y por ende, para los propios padres de familia, pero sobre todo a los abuelos, que en numerosos casos auxilian a los papás con el cuidado y la crianza de los pequeños.