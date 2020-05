Bronco prepara disco con temas inéditos

El grupo Bronco aprovecha este tiempo de confinamiento para preparar nuevo material discográfico con temas inéditos, porque dicen que ya es tiempo de que el grupo deje "huellas frescas".

"Estamos buscando temas para hacer un disco inédito, que seguramente estará listo hasta el 2021; pero lo estamos preparando desde ahora con tiempo y dedicación", comentó Lupe Esparza.

"Consideramos que ya es tiempo de que Bronco haga huellas frescas: ya hicimos un Primera fila, que es un disco de concepto; un Bronco por más, que fue con colaboraciones con Mijares, Los Caligaris, Ricky Muñoz; y ahora ya es tiempo de hacer música nueva", ahondó.

El líder del grupo aseguró que ahora están en el proceso de escoger los temas y que apostarán por compositores jóvenes.

"Se tiene que hacer con mucho cuidado y tener la seguridad que son las canciones correctas, porque en estos tiempos no te puedes dar el lujo de fallar, ni de hacer temas por relleno, todos deben de tener un porqué. Será Bronco con sonidos más frescos, ritmos diferentes, pero sin que se pierda la esencia de Bronco, que es lo más importante, pretendemos que siga intacta", explicó.

Esparza aseguró que no están cerrados a incluir temas urbanos en este nuevo proyecto. "Todo se da, se presentan, se ponen en la mesa, a uno lo buscan, pero eso no nos tiene con mucha mortificación, no nos cerramos las puertas a cualquier cosa, siempre estamos al pie del cañón", comentó.

Mientras tanto, preparan un concierto virtual para sus fan, que harán en mancuerna con una compañía cervecera. "Estamos preparando una gran sorpresa para todo nuestro público, es algo que nos habían pedido. Vamos a hacer un concierto, una transmisión en vivo de Bronco, vamos a interpretar todos los temas grandes éxitos, desde los inicios hasta lo más actual", adelantó José Esparza.

Este concierto será el próximo 17 de mayo a las cinco de la tarde y se hará bajo el título de Chingones unidos por México, evento que se llevará a cabo con muchas medidas de seguridad y salubridad. "Será el primer contacto que tenemos con la gente y es la primera vez que nos vamos a ver juntos los broncos desde que empezó esta pandemia", detalló.

"Obviamente con todas con todos los protocolos de seguridad impuestos en este caso, con la separación requerida, protegidos con caretas, tapabocas, y además se va a sanitizar el área. Es una manera de seguir en contacto con la gente y eso nos llena de mucho orgullo poder hacerlo para que todos estén pendientes", explicó Lupe Esparza.

"Nos vamos a sentir un poquito raros porque venimos de dar tantos conciertos con grandes multitudes, pero también sabemos que por las benditas redes sociales habrá miles de personas que nos van a estar viendo. Vamos a sentir esa euforia, esa gran alegría y adrenalina de estar cerca de nuestro público, aunque sea a la distancia. Además ya es la ansiedad de volver a subir al escenario, son ya dos meses de no estar en un escenario y creo que vamos a eso, a desahogarnos nosotros", concluyó René Esparza.