Julián Gil da negativo en prueba de coronavirus

El actor Julián Gil fue a realizarse una prueba de COVID-19 debido a que estaba comenzando a tener síntomas.

"Me sentía un poquito mal, me sentía como agripado, no tuve fiebre pero bueno, supe que aquí en Miami hay un sitio, que es un doctor especializado que se dedica a hacer pruebas de COVID-19, y anoche no dormí nada, no es que sea hipocondríaco pero empecé a sentir unos síntomas raros", explicó.

Este miércoles, a través de un video, Gil informó del procedimiento de la prueba que él se realizó y confirmó que el resultado fue negativo.