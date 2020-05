Lista Piedras Negras para la reactivación

Cuidando las medidas sanitarias en sus establecimientos y con algunas restricciones en cuanto a ocupación, a partir del próximo viernes se reanudarán algunas actividades para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la región Norte de Coahuila. Mientras que toda la industria de exportación reanuda labores el lunes 18 de mayo.

"Sin duda que es un paso difícil, porque primero y ante todo, estos 2 meses que cumplimos este jueves 14 de mayo, han significado para todos los nigropetenses un gran sacrificio, no solamente aquellos que han tenido que dejar su trabajo, producto de que la empresa donde trabajaban cerró", señaló Claudio Mario Bres Garza, presidente municipal de Piedras Negras.

Detalló que es algo difícil que deben entender toda la ciudadanía, que deben seguir cuidándose y espera que los que puedan sigan gran parte del día en casa realizando sus actividades con el más extremo cuidado.

Lo anterior conforme a lo acordado durante la reunión del subcomité de salud de la región Norte de Coahuila, que encabeza Francisco Saracho Navarro, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; y Claudio Mario Bres Garza, presidente municipal de Piedras Negras; así como los alcaldes y alcaldesas de esta zona.

"La industria automotriz, que en gran medida es la que tenemos en Piedras Negras, volverá a abrir sus puertas. Con el más delicado cuidado, las empresas cuidarán que todos los que ahí trabajan estén en sana distancia, además de que se les tome la temperatura y mucho más", externó el alcalde de Piedras Negras.

Las recomendaciones generales para la reapertura de negocios son: la obligatoriedad de usar el cubrebocas, mantener los filtros sanitarios en los accesos a los municipios y en el área urbana, sigue vigente la recomendación de quedarse en casa, aplicar la sana distancia en todo lugar y circunstancia, además de la sanitización diariamente los negocios.

También el regular y responsabilizar a las instituciones bancarias de las líneas en el exterior del inmueble, finalmente se establece que es responsabilidad de cada ciudadano acudir de inmediato para atención médica en caso de presentar síntomas de contagio.

Básicamente lo anterior se aplica a todo tipo de negocio y/o establecimiento. Sin embargo, en el caso de Centros y Plazas Comerciales no se reactivan las áreas comunes de comida y se retirarán las áreas de descanso en los pasillos; es decir, no habrá sillones, bancas, ni butacas. Los restaurantes y puestos de comida estarán limitados a un aforo del 50 por ciento de su capacidad y las mesas deberán tener como máximo seis comensales. Solo se permitirán tres bebidas alcohólicas por comida para que no sea larga la estadía en el lugar.

En relación con los parques y lugares públicos, no se permitirán actividades ni deportes de contacto; tampoco carreras que concentran gran cantidad de personas. Las actividades recomendadas son caminar, trotar, correr y ciclismo.

Respecto a las mipymes, se consideran: tiendas, salas de belleza, estéticas, peluquerías, boutiques, tiendas de regalos, mueblerías, zapaterías, refaccionarias, tiendas de accesorios, joyerías, entre otros.

En las actividades profesionales, se refiere a despachos contables, despachos de abogados, consultorios dentales, notarías, consultorías, clínicas veterinarias y similares. Para este tipo de negocios se recomienda que los que puedan trabajen por cita, no permitir más de dos personas en sala de espera y guardando dos metros de distancia entre ellas, así como evitar al máximo manipular la mercancía.

Para velorios, sepelios o reuniones en domicilio particular, se mantiene el límite de 10 personas al mismo tiempo. En el caso de servicios funerarios o inhumaciones, será de manera privada y solamente familiares directos; en las reuniones se prohíben los grupos musicales, así como DJ's.

Los mercados al aire libre (pulgas), comercio informal, ambulantes, se mantendrá una distancia de dos metros entre cada puesto o local, siendo responsable de cuidar esta disposición el propietario del predio que se renta para dicha actividad, no se deberá permitir acceso a menores de edad y deberán sanitizar el área antes de montar los puestos y al finalizar la actividad.