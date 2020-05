Adeudan participaciones federales a Gómez Palacio

Al municipio de Gómez Palacio se le deben participaciones federales por alrededor de 30 millones de pesos, por lo que continúa el diálogo con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración para poder solicitar apoyo con la intención de que el recurso se deposite lo más pronto posible.

La alcaldesa Marina Vitela Rodríguez dijo que el retraso es de diferentes fondos por lo que volverían a hablar con el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, para abordar el tema, considerando también que las finanzas del municipio cayeron casi un 70 por ciento derivado de la contingencia sanitaria por el coronavirus.

"No podemos exigirle a la ciudadanía en estas condiciones en que estamos, tenemos que ser solidarios y con una nueva modalidad y en nuevo esquema pues hoy estamos enfrentados. Son de diferentes fondos, algunos ya vienen de tres meses retrasados, yo calculo que son alrededor de 30 millones ya, eran más pero nos hicieron un depósito, al menos que de ayer a antier hayan hecho otro depósito pues ya sería una cantidad menor, hace dos o tres semanas era una cantidad parecida, nos depositaron 33 y otra vez se vuelve a acumular esta parte", apuntó.

En su visita a La Laguna, el gobernador José Rosas Aispuro Torres declaró ayer que le dio indicaciones al secretario de Finanzas pues "no hay tal cosa, les he pedido que se sienten y creo que aquí para que las cosas se resuelvan tiene que haber diálogo y si hay voluntad de diálogo creo que ni un solo centavo debe quedar a debérseles a los ayuntamientos, le he dado indicaciones muy precisas al secretario de Finanzas, en ese tema si hay algún error en alguna de las partes pues que se aclare y se reconozca. No quiero opinar más sobre algo que he sido muy claro en la indicación que se le ha dado al secretario para que lo vea con los municipios y si hay alguna diferencia pues que ésta se pueda resolver mediante el diálogo", declaró el mandatario.