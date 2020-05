Tianguistas trabajando

SIGUEN Los tianguistas de Francisco I. Madero siguen laborando todos los días pese a la pandemia por el COVID-19. El popular tianguis, donde se venden objetos usados, en su mayoría ropa, se ubica pasando las vías del ferrocarril, en dirección a la zona Centro.

Y es que la mayoría de las personas que aquí laboran no pueden, como ellos dicen, "darse el lujo" de no acudir a atender el negocio, algunos incluso no están acostumbrados a no trabajar.

Para Eduardo Castro, quien tiene un puesto de cuchillos y otros objetos de metal en este tianguis, la pandemia ha afectado considerablemente la circulación de efectivo, pues la venta disminuido en un 70 % debido a que hay menos afluencia por las recomendaciones de quedarse en casa o salir lo necesario únicamente.

"Se miran pocos, creemos que la gente trae miedo, a nosotros a veces también nos da pero qué hacemos", dijo Castro.

"Uno tiene que salir para seguir vendiendo y chiviando, pues qué más", dijo Eduardo.

Otra comerciante de este tianguis, Felícitas Miranda, conocida popularmente como "Jaivita", ha vendido ropa por 40 años y gracias a su trabajo ha podido darles estudio a sus cuatro hijos.

La costumbre o el hábito del trabajo diario le impide estar en casa, aunque asegura tener todos los cuidados necesarios para proteger su salud.

Este tianguis se ubica pasando las vías del ferrocarril rumbo al Centro de Francisco I. Madero, donde se ubica la zona comercial y tiene ya muchos años funcionando.

