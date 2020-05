Si no estuvieras con vida yo me podría quedar con él: Karla Panini a Luna

Las revelaciones sobre la traición de Karla Panini a su fallecida compañera en Las Lavanderas no terminan, pues la cuenta de Twitter del programa Chisme No Like compartió el video de una entrevista que Elisa Beristain tuvo con Karla Luna en la que revela que su examiga le confesó que tenía algo con Américo Garza.

En dicha grabación, aparece la comediante portando un gorro en la cabeza, pues en ese entonces se encontraba en medio de su lucha contra el cáncer.

“Es una traición muy fuerte, yo no sé si pueda superar esto y no porque aún lo ame, porque nuestra relación hace un año estaba hablada y terminada, pero me duele más la traición de la amistad”, dijo a la periodista durante el año 2017.

Asimismo, habló sobre el momento en el que Panini le confesó sus intenciones de 'quedarse' con Américo.

“Ella en junio habló conmigo llorando y me dijo ‘quiero hablar contigo’. Empezó a llorar como niña y me dijo ‘tengo que confesarte algo, yo llegué a imaginarme que si tú no estuvieras aquí con vida yo me podría quedar con él y que si no naciera tu hija (la mayor) yo podría quedarme con él’”.

Luna también comentó que en el celular de Garza encontró todos los mensajes que tenía con Panini y aún cuando los reunió para enfrentarlos, su amiga negó todo.

“Me dieron un balazo en el corazón, me sacaron el corazón”, dijo Luna muy conmovida.