Tenemos que 'Chiviar': dicen Tianguistas de Madero que no paran su trabajo

Los tianguistas de Francisco I. Madero siguen laborando todos los días pese a la pandemia por el COVID-19 puesto que son el único sustento de sus familias.

El popular tianguis, donde se venden objetos usados, en su mayoría ropa, se ubica pasando las vías del ferrocarril, en dirección al centro, donde se encuentra la zona comercial de la ciudad.

En el tianguis los comerciantes siguen mostrando su mercancía normalmente y ofrecen precio a todo el que se acerca.

El lugar, aunque con mucha menos afluencia no luce desierto pues personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, siguen acudiendo a realizar sus compras. Muchos de ellos portan cubrebocas aunque no todos.

Y es que la mayoría de las personas que aquí laboran no pueden, como dicen, "darse el lujo" de no acudir a atender el negocio, algunos incluso no están acostumbrados a no trabajar.

Para Eduardo Castro, quien tiene un puesto de cuchillos y otros objetos de metal en este tianguis, la pandemia ha afectado considerablemente la circulación de efectivo pues la venta disminuido en un 70% debido a que hay menos afluencia por las recomendaciones de quedarse en casa o salir lo necesario únicamente.

"Se miran pocos creemos que la gente trae miedo, a nosotros a veces también nos da pero qué hacemos", dijo Castro, quién es originario de este municipio y ha trabajado además todos los fines de semana. Asegura que la mayoría de los comerciantes de la zona han sobrevivido con ahorros.

"Uno tiene que salir para seguir vendiendo y chiviando pues qué más", dijo Eduardo.

Otra comerciante de este tianguis, Felícitas Miranda, conocida popularmente como "Jaivita", ha vendido ropa por 40 años y gracias a su trabajo ha podido darles estudio a sus cuatro hijos. La costumbre o el hábito del trabajo diario le impide estar en casa, aunque asegura tener todos los cuidados necesarios para proteger su salud.

"Mis hijos no quieren que venga a trabajar pero yo estoy muy acostumbrada y además no me quito mi cubrebocas más que en ratos para comer", dice la comerciante, quién empezó a vender ropa cuando tenía 17 años de edad.

Al margen del impacto en la economía local por la presencia del Coronavirus, los tres casos registrados hasta este miércoles y las recomendaciones de no salir, asegura: "Bendito Dios que nos regala un día más de vida".