Acusa Rusia a medios occidentales de sensacionalismo ante pandemia

La cancillería rusa acusó hoy a medios occidentales de una deficiente cobertura del desarrollo de la pandemia de coronavirus en este país, porque el objetivo real es el de distraer la atención de la opinión pública de asuntos domésticos.

Los medios acusados en particular son The New York Times y el Financial Times, que en lugar de una cobertura cuidadosa y honesta que retomara la experiencia rusa, prefirieron presentar una historia sensacionalista, señaló en un comunicado.

Los dos rotativos publicaron artículos similares y al mismo tiempo en los cuales no mostraron la posición rusa, la cual fue presentada por la vicecanciller Tatyana Golikova la víspera, en la cual niega que se hubieran manipulado los datos sobre la pandemia, agregó.

El diario neoyorquino citó el pasado lunes fuentes rusas para mostrar duda de la tasa de mortalidad por la COVID-19 en este país, la cual las autoridades ubicaron en 13 por millón mientras el promedio mundial es de 36 por millón.

Por su parte, el diario británico especializado en finanzas indicó que la verdadera cifra de decesos podría ser en realidad 70 por ciento más alta que las cifras oficiales rusas.

Todas las cifras sobre la pandemia son públicas, incluyendo la correspondiente al número de muertos y se actualizan de manera regular, señaló el comunicado el cual agregó que las cifras globales de abril se difundirán a fines de este mayo.

Sin embargo, los primeros reportes señalan que los decesos por la COVID-19 son varias veces más bajos que la tasa promedio mundial, añadió la información citada por la agencia Itar Tass.

Y reviró con la recomendación de escuchar al director del Instituto estadounidense de Alergias y Enfermedades Infeciosas, Anthony Fauci, quien dijo ante un comité senatorial que los fallecimientos por el coronavirus en Estados Unidos, podrían ser más altos que los reportados.