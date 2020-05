Juan Osorio aclara su relación con su expareja Niurka Marcos

Juan Osorio y Niurka Marcos mantuvieron una relación por cinco años, de la cual nació su hijo Emilio. Se sabe que ambos mantienen una buena relación por su hijo, pero recientemente una revista publicó unas fotografías del productor con la bailarina en Acapulco, dichas imágenes desencadenaron el rumor de que ambos podrían retomar su relación.

Para el programa De Primera Mano, Juan Osorio mencionó que mantiene una relación de respeto con la madre de su hijo.

También dijo que las fotos que fueron tomadas en Acapulco son parte de una convivencia sana entre Niurka y él. "Es verdad, sí me fui con mis dos hijos a Acapulco y Emilio invitó a su mamá y yo no le voy a decir que no vaya. Fue padre porque sirvió para hablar Niurka, Emilio y un servidor de situaciones que uno no tiene el espacio para platicar. Es importante que los dos fortalezcamos la adolescencia de nuestro hijo", mencionó el productor.