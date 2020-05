The 1975 prepara lanzamiento de nuevo sencillo

La banda británica de rock alternativo, The 1975 lanzará este 13 de mayo el nuevo sencillo Guys, luego de que el mes pasado estrenó If You’re Too Shy (Let Me Know), ambos cortes musicales están dentro de su cuarta producción de estudio Notes on a Conditional Form.

De acuerdo con las redes sociales de la agrupación, el nuevo tema se liberará en plataformas digitales el 22 de mayo, asimismo los integrantes de la agrupación, Matthew Healy, Ross MacDonald, Adam Hann y George Daniel se encargaron de compartir el arte visual de Guys en el que aparecen en blanco y negro y donde se ven un poco más jóvenes, dentro de una habitación cuyo fondo es una pared con pósters. Por otro lado, The 1975 anunció el día de ayer la nueva fecha de una presentación que tendría lugar en su país natal dentro del foro cultural Finsbury Park, misma que se canceló por las medidas sanitarias ante el brote de coronavirus, ahora el concierto se recorrerá para el 10 de julio de 2021. Cabe recordar que distintos artistas como Pale Waves, Phoebe Bridgers y Clairo, se reunieron en Instagram el pasado 7 de mayo, para rendirle un tributo a la banda originaria de Manchester con algunos de sus éxitos como Somebody Else, Robbers, UGH!, A Change Of Heart, entre otros.