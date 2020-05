1944: Nace George Lucas, creador de las sagas fílmicas de Star Wars e Indiana Jones

George Walton Lucas nació hace 76 años y fue criado en un rancho de Modesto, California, donde cultivó nueces, al lado de tres hermanos y su padre, quien tenía una tienda de escritorios.

Durante su adolescencia estudió en la Downey High School y era fanático de las carreras de automóviles, incluso tenía planeado convertirse en un piloto profesional; sin embargo, sufrió un accidente con su coche tras graduarse en la secundaria, por lo que fue hospitalizado varios días y estuvo a punto de morir.

Este hecho cambió su manera de ver la vida, por eso decidió ir al Modesto Junior College, antes de enrolarse en la escuela de cine de la University of Southern California.

Como estudiante de cine hizo varios cortometrajes, entre ellos el titulado THX-1138: 4EB, también llamado Laberinto electrónico, que ganó el primer premio en el Festival Nacional de Películas de Estudiantes celebrado en 1967.

En ese mismo año, Warner Brothers le concedió una beca que le permitió observar el rodaje de Rainbow, de Finian, dirigida por Francis Ford Coppola.

Con el tiempo Lucas y Coppola se volvieron buenos amigos y juntos crearon en 1969 la compañía American Zoetrope, cuyo primer proyecto fue una versión en largometraje de THX 1138.

En 1971, Coppola comenzó la producción de la película El padrino, la cual se estrenó al año siguiente, para entonces, Lucas creó su empresa Lucasfilm Ltd.

Posteriormente, sería presidente de LucasArts Entertainment Company, Lucas Digital Ltd, Lucas Licensing, LucasBooks y Lucas Learning Ltd.

En 1973 escribió y dirigió una historia autobiográfica, American graffiti, con la cual ganó el Globo de Oro y tuvo cinco nominaciones al Oscar, lo que le dio el impulso que necesitaba para dedicarse de lleno a su próxima y más audaz aventura.

Durante los años 1973 y 1974 se dedicó en forma exclusiva a escribir el guión de su siguiente filme, una fantasía espacial llamada The Star Wars, para cuyo guión se inspiró en las películas Flash Gordon y El planeta de los simios.

En 1975 fundó Industrial Light & Magic, para producir los efectos especiales que necesitaba para la película, en tanto que otra compañía llamada Sprocket Systems se dedicaría a editar y mezclar el sonido de Star Wars, más tarde la empresa sería rebautizada como Skywalker Sound.

No obstante, su proyecto de Star Wars fue rechazado una y otra vez por varios estudios, hasta que tuvo una reunión con los ejecutivos de Twentieth Century Fox, que decidieron darle una oportunidad.

Lucas llegó a un acuerdo con estos directivos para ceder su salario como director de la película a cambio de recibir el 40 por ciento de las ganancias de taquilla y derechos del merchandising.

Posteriormente, The star wars. Episodio IV: una nueva esperanza se transformó, en 1977, en un tremendo éxito de taquilla y un fenómeno recordado hasta el día de hoy, al recibir incluso siete nominaciones de la Academia, lo cual era casi impensado hasta ese momento para una película de ciencia ficción.

Lucas hizo otras películas de Star wars, tituladas El imperio contraataca. Episodio V y El retorno del Jedi. Episodio VI, para completar la trilogía.

Además de esto, se unió a Steven Spielberg para crear una serie de aventuras llamada Indiana Jones, la cual también sería un gran éxito.

De 1980 a 1985, Lucas ocupó su tiempo en la construcción del Skywalker Ranch, para reunir allí los recursos creativos, técnicos y administrativos de la ya importante Lucasfilm.

En 1986 fue el productor ejecutivo de la aventura espacial en tercera dimensión Captain Eo, dirigida por Coppola y protagonizada por el astro de pop Michael Jackson.

Además, fue el creador de Star Tours, que al combinar la tecnología de un simulador de vuelo con los efectos especiales de Industrial Light & Magic, que se convirtió en la más popular atracción de Disneylandia.

En 1988, realizó la película de aventuras fantásticas Willow, basada en una historia original de su autoría y que fue dirigida por Ron Howard.

Ese año, fue el productor ejecutivo del documental Tucker: the man and his dream, dirigida por Coppola. Así, la compañía que Lucas fundara en 1971 evolucionó a tres empresas: Lucas Digital Ltd, que comprende Industrial Light & Magic, Skywalker Sound y LucasArts Entertainment Company, líder internacional en el desarrollo y edición de programas de entretenimiento.

Además, es el presidente de The George Lucas Educational Foundation, una organización caritativa dedicada al enriquecimiento de la tecnología en el sistema educacional del futuro.

En 1992, George Lucas fue honrado con el premio Irving G. Thalberg por el Consejo Superior de la Academia de Artes y Ciencias del Cine, por su trayectoria.

En 1993 y 1997 sus empresas se encargaron de la creación de los efectos visuales y sonoros de las películas Jurassick park y The lost wordl: Jurasic park, respectivamente.

Dos años después, Lucas lanzó otro proyecto de la trilogía de La guerra de las galaxias. La nueva entrega titulada La amenaza fantasma (episodio I), también fue escrita, dirigida y producida por George Lucas, la cual salió al público el 19 de mayo de ese año.

De la misma manera, en mayo de 2002 se estrenó El ataque de los clones. Episodio II.

Asimismo, el capítulo final de la nueva trilogía de La guerra de las galaxias, La venganza de los sith. Episodio III, que se estrenó el 19 de mayo de 2005, quedando la saga finalizada.

En 2007 llega a los cines la película Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, producida por Lucas.

Un año más tarde, Lucas preparó la serie de televisión de dibujos animados de Las guerras clon y la otra basada en los hechos acontecidos entre los episodios III y IV de Star Wars.

En 2010, rodó Red tails, filme producido y escrito por el propio George Lucas, dirigido por Anthony Hemingway, con guión de John Ridley. La cual se estrenó al año siguiente y contó con un reparto encabezado por Josh Dallas, Cuba Gooding Jr., Terrence Howard, Bryan Craston, Daniela Ruah y el rapero Method Man.

El largometraje narra la historia de los aviadores de Tuskegee, la primera flota estadounidense que participó en un conflicto bélico en la Segunda Guerra Mundial.

El 4 de mayo de 2011, se celebró por primera vez el Día de Star Wars, el cual se originó por la frase en inglés, "may the force be with you", que algunos fanáticos leyeron como que "el 4 de mayo esté contigo".

Debido a esta celebración, la productora Lucasfilms, lanzó el 12 de septiembre la saga completa en Blu-ray, a través de cuyo formato se editaron nueve discos con las películas remasterizadas en alta definición, y un último CD con una serie de documentales entre los que destacan, Star warriors, La fabricación de Star wars y Star wars tecnología, entre otros.

En mayo de 2012, con motivo a su cumpleaños 68 se realizó la exhibición The Generation Gallery, de imágenes inéditas de La guerra de las galaxias, en Manchester, Reino Unido.

Además, fanáticos de la creación de Lucas celebraron, por segundo año consecutivo el Día de Star Wars, este se conmemoró el 4 de mayo con maratones de películas.

Durante este mismo mes, la compañía Wicked Lasers diseñó un sable de luz muy similar a los que aparecen en la saga, el laser utilizado por los Jedi, tendría un costo aproximado de 400 dólares.

Asimismo, el cineasta llevó a cabo la planificación de viviendas junto con la Fundación Comunitaria del Condado de Marín, las cuales beneficiaron a personas de bajos recursos en el Rancho de Grady, donde Lucas tenía planeado edificar un nuevo estudio cinematográfico.

El 26 de octubre de 2012, el cineasta George Lucas vendió Lucas Films y todas sus franquicias a Walt Disney, por un valor de cuatro mil 50 millones de dólares.