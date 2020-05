Sale a comprar cerveza y regresa contagiado de COVID-19

Un hombre que en días pasados hizo fila para comprar cerveza en una tienda de conveniencia, se contagió de Covid-19 y se lo transmitió al menos a cuatro compañeros, informó el secretario de Salud al confirmar 44 nuevos casos y dos defunciones por coronavirus en Sonora.

Enrique Clausen Iberri dijo en su reporte nocturno: "por favor, quiero que te empieces a imaginar a partir del día de hoy que cuando andas en la calle existe cada vez más la posibilidad de que enseguida de ti tengas un caso positivo, y que ese caso positivo en lugar de estar en su casa y tú en la tuya, te contagien y enfermes a tu familia. De esta manera tan sencilla es como suceden los contagios".

De esta forma se refirió al caso de un hombre que fue a comprar bebidas alcohólicas y se enfermó de coronavirus en la fila.

"Una persona que trabaja en un almacén se fue hacer fila para comprar cerveza, ésa fue su única salida y pensó que a él no le pasaría nada y no fue así, se contagió de Covid y contagió a más de cuatro compañeros", señaló el secretario.

Al dar la nueva estadística acumulada del 16 de marzo a la fecha, donde se han confirmado 686 casos y 55 defunciones, precisó que Hermosillo ya supera en casos a San Luis Río Colorado, municipio que al inicio de la pandemia se constituyó como el epicentro.

Tras lamentar las defunciones y solidarizarse con las familias de las dos personas que perdieron la vida, el secretario de Salud indicó que los contagios se han acelerado y su transmisión puede darse con gran facilidad, por lo que invitó una vez más a la ciudadanía a permanecer en sus hogares por su bien y por el de su familia.

Detalló que la primera defunción ocurrió en un hombre de 42 años, residente de Hermosillo, era derechohabiente de Sedena; inició síntomas respiratorios el 22 de abril y 12 días después, el 2 de mayo, acudió a valoración al Hospital Militar, donde se le tomó la muestra y se inició manejo médico.

Se agravó ese mismo día, por lo que fue hospitalizado en el Hospital General del Estado; durante su estancia tuvo mala evolución, por lo que requirió manejo invasivo de vía aérea, a pesar de los esfuerzos médicos.

Falleció el 11 de mayo y fue confirmado el 5 de mayo por el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Agregó que la segunda defunción fue el caso de una mujer de 63 años, residente de San Luis Río Colorado, quien padecía diabetes e hipertensión y era derechohabiente del IMSS; inició síntomas respiratorios el día 24 de abril, dos días después ingresó al Hospital General de la localidad.

Debido a su gravedad fue enviada ese mismo día a un hospital del IMSS en Mexicali, el 8 de mayo. La paciente egresó voluntariamente del hospital de Mexicali, pero fue ingresada nuevamente por falla respiratoria severa el 10 de mayo en el hospital del IMSS de San Luis Río Colorado, donde falleció ese mismo día. Ahí se tomó muestra el 28 de abril, y fue confirmada el 7 de mayo por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Baja California y reportada este día.

El funcionario estatal señaló que con estas dos defunciones se acumulan 55 en Sonora, además, con los 44 casos confirmados de Covid-19 este martes, se acumulan 686 casos, 44 de ellos ocurrieron en 25 hombres y 19 mujeres de entre 5 y 66 años.

Mencionó que este día se confirmó Covid-19 en dos niños de 5 y 13 años, hijos de un caso confirmado también este día, todos ambulatorios, que se recuperan en su domicilio; los casos confirmados son residentes de los municipios de: Hermosillo (20); San Luis Río Colorado (11); Cajeme (5); Nogales (4); Guaymas (3) y Nacozari (1).

Clausen Iberri dijo que ninguno de ellos viajó fuera del estado, lo que confirma la actividad local de la epidemia; 11 de los casos ocurrieron en trabajadores de la salud que viven en: Hermosillo (6); Cajeme (4) y Nacozari (1); añadió que hay 21 policías de diversas corporaciones que se han infectado, la investigación epidemiológica se encuentra en curso para identificar casos adicionales.

El secretario de Salud apuntó que en los últimos 10 días se duplicaron los casos que se llevaban en mes y medio, desde que se registró el primer caso en Sonora.

El trabajo que efectúan diariamente los trabajadores del sector salud es digno de destacar, aseguró Clausen Iberri, por lo que felicitó a los enfermeros en su día internacional.

"En estos momentos, no hay profesión de mayor riesgo ni de mayor sacrificio que la profesión médica, si alguien sabe que el enemigo que enfrentamos es real y poderoso, son las enfermeras y enfermeros que todos los días le dan la cara; no se te olvide que también son padres y madres, que también tienen familia, que al igual que tú, quisieran estar en sus casas protegidos y protegiendo a sus seres queridos, la gran mayoría de ellos no han podido ver a sus hijos para que tú puedas estar con los tuyos, pero su vocación de servirte es más fuerte, porque han hecho de tu salud y de tu vida su primera preocupación, han consagrado su vida al servicio de la humanidad", resaltó.

El secretario de Salud invitó una vez más a la ciudadanía a sumarse a la estrategia integral de "#QuédateEnCasaObligatorio", durante estos días que serán los de mayor riesgo para poder contener esta pandemia.