Natalia Lafourcade quiere regalar alegría con Un canto por México

Luego del terremoto de septiembre de 2017 que sacudió a la Ciudad de México y a su querido estado de Veracruz, Natalia Lafourcade sintió un impulso por ayudar con un concierto que terminó desembocando en Un canto por México, Vol. 1, su nuevo álbum.

El disco, que la cantautora lanzó el viernes, sigue el mismo programa del concierto que dio en noviembre de 2019 en el Auditorio Nacional a beneficio del Centro de Documentación del Son Jarocho, un centro cultural en el que la tradición de la música regional veracruzana se mantiene viva. Lo grabó en estudio, a la par que preparaba el concierto, con la participación de artistas invitados que incluyen a Jorge Drexler y Carlos Rivera.

También participan el grupo veracruzano Los Cojolites, Meme del Real de Café Tacva y Leonel García. En el caso de Drexler, Lafourcade dijo que desde un principio éste quería interpretar Para qué sufrir; García, en tanto, eligió Ya no vivo por vivir de Juan Gabriel.

Con Rivera, con quien bailó alegre un zapateado en su presentación en el Auditorio Nacional, cantó Mexicana hermosa de Lafourcade y una versión de Recuérdame, que interpretaron juntos en la cinta animada Coco de Disney/Pixar y se ha vuelto una de las más solicitadas de su repertorio.

Dr. Shenka del grupo de rock y ska Panteón Rococó canta en Un derecho de nacimiento, un tema compuesto por Lafourcade en 2012 para apoyar el movimiento estudiantil YoSoy132 a favor de la democratización del país y contra la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto. La banda mexicana también se ha caracterizado por su activismo a lo largo de los años.

"Sentía que tener a Panteón Rococó interpretando, tocando y colaborando musicalmente en Un derecho de nacimiento tenía todo el sentido. Una banda como ellos con el alcance que tienen y con la conexión que tienen con su público nos permitió potenciar muchísimo el espíritu de esta canción", dijo Lafourcade.

Su nuevo sencillo, Mi religión, también está en el álbum. Su respectivo video, recién lanzado, fue filmado en Guanajuato y San Miguel de Allende y muestra escenas de mercados llenos, camiones y calles pintorescas que ahora lucen muy lejanas con la pandemia del coronavirus.

"Es una canción que le compuse especialmente a la música, que le compuse al amor. Es una canción que habla de mi primer encuentro con el escenario", dijo la artista. Cuando "me di cuenta que había encontrado la razón de mi existencia y de mi estar aquí".

La contingencia sanitaria por el COVID-19 interrumpió la reconstrucción del centro jarocho por un tiempo indefinido.

"No sabemos cuándo la vamos a poder retomar, pero no vamos a descansar hasta hacerlo. Creo que todos estamos muy comprometidos, ya somos muchísima gente metida en esta aventura y no vamos a parar hasta que la terminemos", dijo la cantautora galardonada con el Grammy y el Latin Grammy.

Mientras tanto, el trabajo no para para Lafourcade, en especial hacia su interior. La artista considera el confinamiento por el coronavirus como un "llamado del universo a que despertemos". Dijo que lo ha pasado leyendo libros que le dejan mensajes espirituales.

"Me doy cuenta que con quien tengo que trabajar principalmente es conmigo, con uno estar bien y uno estar en paz y tranquilo y conectar con estos aspectos que te hacen fortalecer tu carácter como ser humano. Yo pienso que todos estamos igual", dijo Lafourcade, quien desea un regreso a las calles en el que la gente sea mucho más consciente de lo que la rodea y cómo interactúa con su comunidad.

"Tenemos que valorar la vida y llevarla de una manera mucho más respetuosa, mucho más generosa. Más generosa con nosotros como seres humanos, más generosa con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, más generosa con la tierra, con la naturaleza", señaló. "Son buenos tiempos para introspección".

El álbum de Lafourcade incluye el clásico de Agustín Lara Veracruz y también Volverte a ver, una canción en la que añora regresar a la tierra donde está pasando su cuarentena rodeada de naturaleza.

"Somos muy afortunados porque vivimos en medio del campo, entonces podemos estar tranquilos, lejos de la ciudad, cocinando, viendo películas, tocando el piano, tocando mucho la guitarra", dijo. "Es una delicia la verdad, somos afortunados de estar aquí".