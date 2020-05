Denuncian falta de médicos en la clínica 16 del IMSS en Torreón

Derechohabientes de la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denuncian que no hay doctores ni quirófanos para realizar cirugías.

Hugo Vázquez Esparza es un hombre de 60 años que sufrió una caída en su casa, lo cual le ocasionó una fractura de cadera desde hace dos semanas.

Su hija Alejandra informó que el pasado viernes su padre estaba programado para su operación en la clínica 16 del IMSS en Torreón, a las 6 de la mañana, sin embargo, esta no se realizó. El equipo médico le indicó al mediodía que el quirófano estaba contaminado y por ello no se realizó la intervención quirúrgica.

El señor Vázquez también requiere que se le realicen hemodiálisis debido a la enfermedad que padece, lo cual las ha recibido, pero su hija señaló que los doctores no le han dado fecha para la reprogramación de la cirugía, dado que el dolor es intenso.

Alejandra relató que lo que le han comentado por parte del personal médico que atiende a su familiar es que no hay anestesiólogos debido a que muchos de ellos han dado positivo por COVID-19, por lo que no hay doctores, ni quirófanos ni camilleros disponibles.

Hugo Vázquez pidió hablar vía telefónica con este medio, solo para manifestar, con una voz apagada, que el dolor que siente es intenso y que pide que lo operen lo más pronto posible.

"El dolor ya no lo aguanto, es muy intenso".

Por parte del área de Comunicación del IMSS en Saltillo no se dio ningún posicionamiento sobre las denuncias hechas por la familia del derechohabiente, sin negar o confirmar la falta de personal médico para realizar las cirugías, así como el hecho de que un gran número de doctores supuestamente han dado positivo de COVID-19.

También se pidió hablar con el director de la clínica 16 del IMSS, Eduardo Rodríguez Castillo, para conocer a detalle las verdaderas causas de la cancelación de las cirugías, el cual solo respondió vía WhatsApp pidiendo el nombre del paciente quejoso y dirigirse al área de Comunicación del Instituto en Saltillo.

Desmienten mensaje en redes

El Instituto Mexicano del Seguro Social de Coahuila desmintió el mensaje que circula por redes sociales donde se advierte a la población de Torreón de no salir debido al ingreso de 40 casos de COVID-19 a la Clínica 16.

El texto se lo adjudican a un doctor reconocido en la ciudad: “Hoy no salgan ni al campo de golf. La Clínica 16 del IMSS recibió 40 pacientes nuevos con COVID-19, amén de los que ya tenia. Está saturada, el Sanatorio Español está empezando a recibir más pacientes de COVID. Hay varios casos nuevos en la Flor de Jimulco. Empieza lo duro. No salgan ni al campo, no reciban gente en sus casas. Extremen precauciones”, dice el mensaje.

Como se recordará, la Clínica 16 registró 10 casos de contagio de COVID-19, se tomaron las medidas preventivas necesarias, se instaló el cerco sanitario y ya no hubo nuevos casos.

Actualmente el nosocomio tiene a menos de cuatro pacientes internados con coronavirus y las medidas y controles se cumplen de manera rigurosa. Todo el personal del área crítica donde están los infectados lleva su equipo biomédico de protección, explicó la fuente, que reiteró que es “falso que hayan llegado 40 nuevos pacientes” con el virus.