Inicia su carrera con el pie derecho

A sus 22 años, Diana Carreiro tienen un prometedor inicio en la actuación. La egresada del CEFAT tuvo su gran oportunidad al interpretar el papel de Mía en la tercera temporada de Rosario Tijeras, la cual se estrena en Netflix este 15 de mayo. Sobre su personaje y sus proyectos platicó desde la Ciudad de México con El Siglo de Torreón.

"Cuando yo llevaba dos años de carrera fui al casting de Rosario Tijeras y me quedé, fueron seis meses de grabación que alterné con mis estudios, para mí fue increíble participar en el proyecto, yo no me perdía la primera y segunda temporada, además es un proyecto que me encantó porque combina mucha acción y antes de entrar en él siempre me imaginé en un proyecto así de grande, claro al principio sí me dio miedo, pero la verdad mis compañeros fueron un gran apoyo".

Sobre su personaje de Mía Cárdenas, la actriz comentó: "una de las cosas que me encantó de mi personaje fue su look, una parte de su cabello pintado de rojo y otro de negro; además de que es una chava de barrio que siempre contó con el apoyo incondicional de su papá pues no tiene mamá, sin embargo, no le ha ido bien en la vida y ha aprendido a crecer sola y no se deja de nadie, pero es muy fiel a su gente, como Pulga y Ponch, luego conoce a Rosario y también se vuelven grandes amigas, Mía es una mujer que está dispuesta a dar la vida por los suyos".

Para Diana, trabajar con Bárbara del Regil ha sido una gran experiencia, pues aseguró que la actriz fue muy generosa con ella y nació una buena relación. "Los primeros comentarios que me llegaron cuando supieron que iba a trabajar con Bárbara fueron que era muy complicado trabajar con ella, pero yo no les hice caso para no ir predispuesta sobre ella y la verdad conocerla fue muy padre, ella siempre fue súper linda conmigo, teníamos en común que somos egresadas de la misma escuela (CEFAT), así que platicábamos de nuestras experiencias y ya en escena Bárbara se comportó muy generosa conmigo, yo me llevé muy padre con ella y hasta ahora tenemos una muy buena relación".

Aunque no pudo contar mucho sobre su próximo proyecto, lo que sí adelantó Diana es que es un trabajo para Netflix de Estados Unidos, el cual está grabando en aquel país y en México. "Por lo de la cuarentena el proyecto está parado, pero ya me muero por ganas de contarles de qué se trata, sé que es algo que disfrutarán mucho".

Y mientras se reanudan las grabaciones, Diana seguirá en contacto con sus fans a través de sus redes sociales, como Instagram, donde cuenta con más de 25 mil seguidores. "Me gusta publicar contenido que refleje quien soy, la verdad nunca he tenido un comentario negativo y eso está fantástico, siempre le hablo a mis seguidores y a veces ellos me piden consejos y es muy lindo poder leerlos y aconsejarlos. Ahora en la cuarentena subo recetas o mis rutinas de ejercicio, siempre trato de que vean como soy en realidad y qué hago, y a ellos les gusta eso y me lo demuestran, es muy padre sentir su apoyo", concluyó.