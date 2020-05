Claudio se enfoca en nuevos retos

Cuando una puerta se cierra una ventana se abre, y así lo comprueba Claudio Rodríguez, que tras su salida de Telehit, después de 18 años de trabajar en el canal, se da una nueva oportunidad profesional al crear contenidos para internet.

Desde su casa en Ciudad de México, donde lleva más de 50 días de confinamiento, el conductor lagunero nos platica sobre su salida del canal de música y sus próximos retos profesionales.

"Ahorita estoy en transmisiones en mi Instagram Live, de 4:20 a 5:20 de la tarde, de lunes a viernes, hablo de películas, de música e interactúo con la gente, me conecto en vivo con uno de ellos para ver de dónde nos checan y está padre que hay gente que se conecta desde Bolivia, Costa Rica, Honduras, Nueva York, París y nos cuentan cómo están viviendo esta pandemia".

Sobre la noticia de que que el 19 de marzo se dio a conocer su salida de Telehit, el torreonense manifestó: "Estuve 18 años de mi vida, estoy súper agradecido con Memo del Bosque, con toda la gente que me echó la mano. Hubo una nueva administración de enero para acá y no entré en sus planes, la manera en que me lo hicieron saber no fue la adecuada, con un wey que ni conocía, pero bueno, eso ya es del pasado, ahora estoy muy contento por lo que voy hacer".

Aunque no tiene algo en concreto, para Claudio quedarse sin trabajo en el momento en que inició la pandemia fue una señal.

"Para mi fue una señal, dije me lo voy a tomar enserio y no voy a salir, tengo muchos amigos del medio que sí están yendo al foro y a grabar, y dices qué padre porque tienen chamba pero por otro lado están corriendo un riesgo que no quiero tomar ahorita, entonces ahorita estoy concentrado en hacer los Instagram Live y ya cuando acabe este rollo de la pandemia ya escucharé algunas ofertas, pero ahorita estoy en casa".

Pero algo que sí tiene claro el conductor, es que buscará en internet una nueva posibilidad profesional. "Me gustaría enfocarme más en internet porque estuve 18 años en la televisión, estuve 13 años con exclusividad en Televisa, y por contrato no podía, pero ahorita que soy agente libre quiero aprovechar eso, explorar ese medio que no he explorado que es internet y haber qué sale, creo que los Instagram Live que estoy haciendo de alguna manera mutarán cuando se acabe la cuarentena y trataremos de hacer algo para internet, no sé todavía para qué plataforma, y obviamente siempre con las puertas abiertas por si alguna empresa quiere que chambee".

Para concluir la entrevista, Claudio le mandó un saludo a "la gente de su tierra", y pidió que "se cuiden en esta pandemia, si pueden no salgan de su casa y los invito a que vean mi Instagram Live (@soyclaudiotv)".

A detalle

*Nombre: Claudio Rodríguez Medellín *Lugar de nacimiento: Torreón, Coahuila *Cumpleaños: 29 de diciembre *Programas en los que ha participado: Desde la Esquina, Versus, Calibre 45, ID, Soundcheck, comentarista de la UFC (Ultimate Fighting Championship), Soy una Reata, Maratón Telehit y Claudio.