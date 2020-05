Piden a ciudadanos de Madero quedarse en casa

El alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, pidió a la población no seguir exponiéndose en las calles, ya que el municipio no tiene la capacidad de reforzar más las medidas de seguridad para prevenir el COVID-19.

Lo anterior luego del tercer caso registrado en el municipio; se trata de una joven de 28 años de edad, quien no presentó síntomas.

El alcalde hizo un exhorto a no bajar la guardia con respecto a las medidas de prevención.

"Desafortunadamente esto va para largo, esperemos que no nos agarre tanto en el invierno porque se va a confundir con otro tipo de influenza. Pedirles a los ciudadanos que sigamos quedándonos en casa", dijo el alcalde.

Actualmente en Madero el Ayuntamiento tiene dos comedores comunitarios además del programa del Mercado Tu Casa.

"Desafortunadamente no tenemos la capacidad de personal para poder estar cuidando a todo el mundo, hay gente en los filtros y en diferentes áreas, pero la mayoría de los trabajadores municipales se tuvieron que ir a su casa porque hay un decreto y tenemos que cuidarnos; varios de nuestros trabajadores son adultos mayores o tienen diabetes o hipertensión y por eso tenemos un déficit de personal, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario y queremos pedirles a todos que tengan conciencia y que de preferencia solo salga una sola persona por familia a comprar los alimentos", dijo el presidente .

"Esto es desgastante para nosotros y no solo para ustedes; ayer todavía escuché tamborazos y la policía anda para un lado y para el otro y no nos damos abasto, la gente desafortunadamente sigue sin comprender que estamos en un riesgo real y letal; a veces parece que la gente quisiera ver que haya más fallecidos para tomar las medidas y no queremos llegar a eso, nuestra función es proteger al pueblo y sí vamos a trabajar incansablemente, pero queremos que nos ayuden cuidándose, les pedimos encarecidamente que nos ayuden respetando todas las normativas y las indicaciones de prevención", dijo el alcalde.