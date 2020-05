Problema en sistema de salud viene de atrás: Zermeño

El presidente municipal de Torreón, Jorge Zermeño Infante, se deslindó del incremento de casos de COVID-19 registrados en este municipio, que hasta ayer sumaban 121. "Nosotros no somos autoridades sanitarias, nosotros tratamos de mantener las medidas dictadas por la Secretaría de Salud", declaró el edil.

"Somos los únicos que sanitizamos edificios y hospitales. Somos el municipio donde se hacen más pruebas de COVID. Mucha gente de otras partes de la región viene a los hospitales de Torreón para hacerse pruebas y tenemos el centro hospitalario más importante de la región", dijo el alcalde sobre el aumento de casos en Torreón, que ocupa el segundo lugar a nivel estatal, solo por debajo de Monclova, donde se dio un brote que se disparó al principio de la pandemia.

Considera que hay deficiencias en el sistema de salud desde hace varios años. "Ya es tiempo que entendamos que el problema viene de atrás, es de años".

Sobre el caso de los empleados municipales que han contraído el COVID-19, uno de los cuales su Departamento de Comunicación dio a conocer el nombre, aunque luego rectificaron, Zermeño Infante dice que no hay por qué exhibir a los empleados municipales. "Me parece irresponsable", añadió al cuestionarle sobre el caso de un bombero que presentó síntomas y que no había sido confirmado si es positivo.

Consideró que la Administración municipal a su cargo ha colaborado con las autoridades de Salud federal y estatal: "Estamos entregando cubrebocas y caretas. Si alguien se descuida, pues...".

Dice que en los actos que preside se aplican los protocolos establecidos por las autoridades de Salud. "Ahorita voy a la colonia San Joaquín, si quieren acompáñenme para que vean", les dice a los reporteros que lo entrevistaron ayer por la mañana, fuera de las instalaciones de Radio Torreón.

En este municipio se siguen registrando casos de COVID-19, sobre todo en los días recientes, pero Zermeño Infante mencionó que hay que comparar los casos con el número de habitantes del municipio.

De acuerdo al reporte más reciente de la Secretaría de Salud de Coahuila, Monclova tiene 274 casos, seguido de Torreón, con 121; Saltillo, 74; Piedras Negras, 30; Sacramento, 20; y Matamoros, con 19 casos, entre otros municipios con menos casos.

Dos veces al día, la Secretaría de Salud del Estado emite reportes sobre los casos de COVID-19 en toda la entidad, al mediodía y a las 19:00 horas, a fin de darle seguimiento puntual e informar a la ciudadanía, aunado al hecho de reiterar el llamado a respetar las medidas preventivas, buscando que no se incrementen los casos.

En fecha reciente, el gobernador del estado, Miguel Riquelme, mencionó que no existen focos rojos en Torreón por los casos del COVID-19, ya que la situación no se ha salido de control.

De hecho, el Gobierno del Estado ya habla sobre la inminente reactivación de la economía en Coahuila y la probabilidad de que se liberen las diferentes ramas de la industria en el estado, observando las medidas preventivas para cuidar a los trabajadores y que no se incrementen los casos de COVID-19.

Asegura que siguen medidas

