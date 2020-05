Ser mamá le dio fuerza para vencer al COVID-19

Ser mamá es lo que le dio fuerza a la actriz Danna García luego de que por segunda vez superó al COVID-19. Después de vencer la enfermedad en un primer diagnóstico la actriz volvió a dar positivo y explica que hace dos semanas en una prueba salió libre del virus.

Todavía está en espera de un segundo resultado necesario para descartar por completo la enfermedad. "No sé cómo funciona el cerebro o el corazón, el ímpetu, yo creo que para mí ha sido absolutamente vital saber que soy mamá y que nadie me puede reemplazar en esa función y el saber que tengo que regresar lo antes posible ha sido mi motor y ha hecho que los días se pasen rápido porque yo hoy no siento que hayan sido tantos días", explicó.

"Siento que ha sido mucho, pero es más mi deseo de regresar, entonces tal vez eso es lo que te mueve y también el gran apoyo de mi familia. Ha sido importante poder (gracias a la tecnología) ver a mi hijo y que él me vea hace que la distancia sea menos dolorosa, que tengas la sensación de que al menos te ve y sabe que estás y que existes", comparte.

La actriz de telenovelas como Un gancho al corazón relata que su pequeño Dante no entiende la situación que está pasando y se pregunta por qué no está con él. Le han explicado que hay un virus afuera y que por eso su mamá no puede verlo. Aunque ella siente que ya está libre y ya han pasado 60 días se ha mantenido aislada y sólo ha visitado a su hijo para que la vea. "Él no entiende por qué no puede salir de la casa, señala la puerta y le dice a su papá que lo saque. Son conceptos complicados para ellos".

Danna relata que en este proceso estuvo dos días en el hospital y fue cuando se puso en contacto con su familia para dar instrucciones por si no lograba salir. "Como mamá lo que más me importa es el bienestar de tu hijo y cuando hay una situación de peligro donde no sabes (porque aparte los doctores son muy claros diciéndote que tienes que estar en contacto cada cierto tiempo porque el virus empeora en horas y puede ser mortal…) cuando te dan toda esta premisa tienes que ser un poco más cerebral y decir 'qué tengo qué hacer' Lo primero es pensar en mi hijo en caso de que esto siga empeorando y que yo esté incapaz de expresarme", explica. "Yo alcancé a decirles cosas a mi mamá, a mi hermana, a mi pareja, dejar instrucciones que para mí eran lo más importante porque además yo oía que una vez que entrara al hospital no salía", cuenta.

A dos semanas de su último diagnóstico negativo la actriz sigue con la voz entrecortada y explica que tiene secuelas por el medicamento; comparte que por fortuna sus síntomas no tuvieron un desenlace grave pues nunca estuvo entubada, únicamente con oxígeno y taquicardia, entre otros.

Para la actriz la incertidumbre del segundo diagnóstico positivo la vivió al no saber cómo reaccionaría su cuerpo y si estaría debilitado de la batalla anterior. Ante la lucha que se sigue viviendo día a día en los hospitales externa el agradecimiento con los médicos y personal de limpieza, pues se están sacrificando por la salud de los demás y espera que los casos que ha escuchado sobre ataques a los trabajadores sean los menos.