Aparatoso accidente deja cuantiosos daños

Un tráiler y un vehículo particular protagonizaron un accidente vial frente a la colonia Casa Blanca de la ciudad de Gómez Palacio; no se reportaron personas lesionadas de gravedad, solo daños materiales.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 6:00 de la mañana de ayer martes sobre la carretera a Jiménez, Chihuahua, a la altura del bulevar Cereso.

Según los primeros peritajes, un tráiler de color blanco que remolcaba jaulas para ganado, con placas de circulación del Servicio Público Federal, intentó retornar en la intersección mencionada.

Con la maniobra provocó un corte de circulación a un automóvil Chevrolet Aveo, color rojo, el cual circulaba metros atrás y era conducida por Manuel de Jesús "NN" de 55 años.

Testigos de los hechos solicitaron la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de una llamada de auxilio al sistema estatal de emergencias 911.

Elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal y efectivos del Ejército Mexicano acudieron al lugar.

El personal del departamento de Peritos se encargó de tomar conocimiento de los hechos y de realizar el reporte correspondiente sobre el accidente vial.

Se requirió la presencia de los Bomberos debido a que el automóvil presentó derrame de líquido sobre la carpeta asfáltica.

Así mismo, la vialidad fue cerrada a la circulación vehicular por algunos minutos, mientras se realizaban las labores para retirar las unidades siniestradas.

No se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario la intervención de los paramédicos de la Cruz Roja.

Finalmente, el conductor del tráiler, identificado como Hilario "NN", fue presentado ante la autoridad para que responda por los daños ocasionados.

Choque

No hay lesionados: *El accidente vial ocurrió sobre la carretera Gómez Palacio-Jiménez, a la altura del bulevar Cereso de la colonia Casa Blanca de Gómez Palacio. *Un vehículo particular se impactó contra la caja de un tráiler que pretendía retornar. *No se reportaron personas lesionadas de gravedad.