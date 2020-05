Pierden cosechas en Vicente Guerrero

Considerando que la presa J. Gerónimo Hernández se encuentra aproximadamente al 10 o 15 por ciento de su nivel de llenado, además de que en el ciclo de invierno no hubo agua para regar alrededor de tres mil 600 hectáreas de cultivos de chile, maíz, avena y cebada, la cosecha ya se perdió en el municipio de Vicente Guerrero.

De esta manera lo reveló el director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento, Raúl Chavarría Serrano, tras indicar que incluso, también el agua de la citada presa se usa para regar algunas parcelas de frijol, aunque tomando en cuenta que el mencionado vaso hidráulico está casi seco, lo más seguro es que no se destine dicho líquido, en virtud de que no existen las condiciones para realizar esta actividad.

"En toda esa zona de riego no hay nada, no hubo nada de producción, está sin sembrar. Maíces tampoco va a haber, porque ya hay que empezar a sembrarlos; chilares tampoco, ya no hubo para esta temporada, de modo que el panorama para los campesinos que siembran con agua de riego se ve muy complicado. Les iban a dar agua para sembrar media hectárea, pero de nada les iba a servir", subrayó el servidor público municipal.

El entrevistado indicó además que la superficie de riego abarca en este municipio a las comunidades San Pedro, San Isidro y una parte de Graseros y San Francisco Javier, donde los campesinos atraviesan por una problemática muy fuerte porque sus tierras no pudieron producir, de tal manera que tuvieron que recurrir a préstamos para poder salir adelante.

Cuestionado sobre el nivel de preparación de las tierras en las que se cultiva frijol, el director de Desarrollo Rural expuso que en este municipio se registra un serio retraso debido a que los agricultores no cuentan con recursos económicos para comprar el diésel que necesitan para operar los tractores que utilizan para esas actividades, pues deben atender otras necesidades relacionadas con la subsistencia de sus familias y su ganado.

"Ahorita estamos batallando para comer. ¿Usted cree que ahorita la gente va a estar pensando en gastar el poco dinero que tiene en el diésel, que además ahorita está carísimo? Este combustible solo bajó unos dos pesos en los meses recientes, pero el precio alto ahí se ha mantenido, no ha bajado nada", recalcó.

Esta región Sur del estado, dijo Chavarría Serrano, fue una de las más afectadas por la sequía del año pasado y teniendo en cuenta que desde hace un año se secó la mencionada presa, no hubo cosecha en la zona de riego de este municipio.