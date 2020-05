Alcalde de Madero realizó un llamado la población

El alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, hizo un llamado a la población para que las personas no sigan exponiéndose en las calles ante el COVID-19. Lo anterior luego del tercer caso registrado en el municipio. "Desafortunadamente no tenemos la capacidad de personal para poder estar cuidando a todo el mundo... Esto es desgastante, ayer todavía escuché tamborazos y la policía anda para un lado y para el otro y no nos damos abasto", dijo el edil.

