J Balvin muestra de forma graciosa que no se quiere bañar

El reggaetonero J Balvin aprovecha la actual cuarentena para explotar su creatividad y entretener a sus seguidores, esta vez con un divertido video que sorprendió a sus seguidores porque el cantante no se quería bañar.

En el clip publicado en sus redes sociales, Balvin aparece en pijama y simula no quererse bañar y es arrastrado por una persona hacia el cuarto de baño para darse una ducha, mientras de fondo se escucha “no me quiero bañar, no me quiero bañar, así cochino me voy a quedar”, parte de la letra de una canción infantil.

La semana pasada, el cantante fue criticado por festejar, en plena cuarentena, su cumpleaños 35 (7 de mayo), con una fiesta, a la cual asistieron varias personas que utilizaron cubrebocas de colores.

Su fiesta tuvo la temática de Colores, como se llama su reciente álbum que lanzó en marzo pasado, y cada tema tiene como título un color: Blanco, Rojo, Morado, Negro, Gris, Verde, Amarillo y Arcoiris, cada corte cuenta con su respectivo video.