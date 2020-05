Julio Preciado pudo haber contraído COVID-19 durante concierto virtual

El exvocalísta de la Banda El Recodo, Julio Preciado, declaró este martes estar internado en un hospital de Guadalajara, debido a que presenta síntomas de COVID-19.

Preciado, días antes de presentar indicios del coronavirus, realizó un concierto en línea para amenizar el Día de las Madres, pero sin tomar las medidas sanitarias para evitar la propagación del SARS-CoV-2.

En redes sociales, el cantante compartió el concierto virtual el pasado 8 de mayo, en donde se puede apreciar a Toño Lizarraga, Claudio Alcaraz, Rogelio Toledo, Polita Ortega y al Mariachi Continental.

Julio Preciado al finalizar la canción de ‘Si Tengo A Mi Madre’ dirigió unas palabras sobre la difícil situación que han pasado los músicos por la contingencia debida al coronavirus.

“La gente que nos dedicamos a la música no sabemos con exactitud cuándo vayamos a volver a trabajar, por los (eventos) masivos en que trabajamos. No son bailes de 100 gentes ni de 200, son bailes de 20 mil, 15 mil, 10 mil gentes, y la verdad es que vemos un futuro no muy promisorio para nosotros”.

El médico que atiende a Preciado, cree que los síntomas y el probable contagio se debe a dicho concierto, ya que se pudo observar la falta de medidas sanitarias.

Aún se desconoce si el cantante ha dado positivo al COVID-19, pero a palabras del doctor compartidas a TV Azteca, se dio a conocer que no presenta un cuadro complicado, confiado en que Julio Preciado pueda salir adelante de la enfermedad que lo aqueja.

“Desafortunadamente para un servidor como amigo y médico del señor Julio Preciado estamos pasando por un momento desalentador, pero tenemos la confianza de salir airosos y adelante... Está estable bajo tratamiento médico con medidas de aislamiento, dependiente de oxígeno. No está intubado, no está en terapia intensiva”, concluyó.