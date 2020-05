Disney+ adelanta fecha de estreno de la película del musical Hamilton

Así lo confirmaron el consejero delegado de Disney, Bob Iger, y Miranda durante su aparición este martes en el programa Good Morning America, de la cadena GMA, en la que dijeron que la cinta ofrece "asientos en primera fila a todo el mundo" para poder ver este musical, una de las producciones teatrales más exitosas de la historia.

En un principio, Disney tenía previsto estrenar la película en otoño de 2021, pero ha adelantado la emisión del musical, que se sumerge en la Guerra de Independencia de los estadounidenses contra los británicos hasta el 3 de julio, un día antes de celebrarse el Día de la Independencia de EUA.

Surprise! The original Broadway production of Hamilton, filmed LIVE onstage at the Richard Rodgers Theatre, is now coming exclusively to #DisneyPlus this July 3rd. Shout it to the rooftops! #Hamilfilm pic.twitter.com/4FK4lZhcO6