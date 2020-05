Carmen Salinas cuenta que Lola Beltrán la invitó a su casa y no le abrió

Minutos antes de que se estrenará el video nuevo de Carmen Salinas en su canal de YouTube, ya había 53 suscriptores esperando por su conexión, incluso algunos tenían mensajes positivos ya preparados en la caja de comentarios.

Se trataría de una transmisión en vivo con la actriz mexicana, sin embargo, llegadas las 19:00 horas, momento de la cita, Salinas hizo una breve aparición de menos de cinco minutos, con un video previamente grabado, lo que causó el enojo de los espectadores, quienes se sintieron engañados "Decía que era en vivo y no es cierto", "Por qué engañar a tus seguidores, Carmelita", fueron algunos de los comentarios que se manifestaron.

El objetivo de la también empresaria, era compartir una historia que vivió junto a su amiga, la cantante y actriz, Lola Beltrán, quien en una ocasión, invitó a Carmen, a su hijo, Pedro Plasencia y al Chato Cejudo, su publirrelacionista a cenar en su casa, pero al llegar, ella prefirió no abrirles la puerta.

"¿Ustedes creen que lo recuerdo con coraje? no, lo recuerdo con gusto y con risa, porque nos la hizo y bien y jamás lo voy a olvidar", dijo Salinas, quien se encontraba en uno de los pasillos de su casa.

La razón por la que Beltrán no los recibió fue que Salinas llegó con todo y músicos para armar la fiesta. Días después recibió esta explicación de parte de la intérprete de Paloma Negra y ambas se rieron de la situación.

"Como al tercer día que nos encontramos en el aeropuerto y la Lola"escondiéndose con unas carcajadas", contó, además de agregar una anécdota que no estaba anticipada acerca del hijo adoptivo de Beltrán, donde informó que ella recuerda los detalles de cómo llegó José Leal a la vida de "Lola, la grande".

"Hay tantas cosas que me unen a Lola Beltrán como su hija María Elena, a la que adoro tanto, ella es la hija, porque yo me acuerdo muy bien que a Quintín se lo regaló la señora que nos arreglaba los pies y las uñas, era de uno de los pueblos del Estado de México y me acuerdo que le regaló al niño que era hijo de una de las personas de ahí del pueblito y se lo trajo al niño. Pero como decía la Prieta Linda 'yo la vi embarazada', ya ni friegas prieta, ella ya no podía tener bebés", aseguró.

El video alcanzó más de 600 visualizaciones en menos de 30 minutos y está disponible en el canal, donde ya hay 80 mil suscriptores.