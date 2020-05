Frida Sofía reta a Alejandra Guzmán a realizarse un antidoping

El drama entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán está lejos de llegar a su fin, y es que la joven de 28 años volvió a arremeter contra la rockera, luego de que grabara un video desmintiendo las declaraciones de su hija, además de haber dicho que había golpeado a su padre Pablo Moctezuma y a su madrastra, Beatriz Pasquel, cosa que esta última negó.

Ante ello, la nieta de Silvia Pinal acusó a la cantante de mentirosa en una reciente entrevista para la revista TV Notas, en donde además reveló que ha quien sí ha golpeado es a Guzmán, para defenderse, pues alega que la violentaba desde niña cuando estaba drogada o alcoholizada.

“Lo único que mi madre hizo con sus declaraciones es evidenciar quién es la mentirosa. A qué grado miente, al decir que le levanté la mano a mi padre, yo jamás golpearía a mis padres; con ella lo hice para defenderme, porque desde niña me golpeaba, totalmente drogada y alcoholizada”, mencionó a la publicación.

Asimismo, Sofía cree que su madre recurrió a esa mentira luego de que contradijera la versión que Alejandra dio en un chat de WhatsApp donde señaló que la mantenía.

“A mí no me interesa su dinero, nadie quiere su herencia; me ha restregado tanto lo que me ha dado... mejor me hubiera dicho que era un préstamo y feliz de la vida se lo pago. De niña yo lo único que quería era jugar con mi mamá”, comentó.

Luego de que Guzmán mencionara que Frida necesita ayuda psicológica, está aclaró que acude a terapia desde hace dos años, y retó a su mamá para que vaya con ella al psiquiatra.

“Por si no lo recuerda, las tomo desde hace años; de hecho, le propongo que vaya conmigo al psiquiatra, a ver quién está más dañada, y porqué soy así; si dice que estoy superenferma mental, debe haber una razón, ¿no?”.

No conforme, Frida también le propuso a la cantante que se sometan a una prueba de antidoping para “ver a quién internan”, dijo.