1907: Nace Daphne du Maurier, aclamada novelista inglesa

A 113 años de su nacimiento, que se cumplen este miércoles, la novelista inglesa Daphne du Maurier se mantiene vigente a través de célebres obras como La posada de Jamaica, Rebeca y Los pájaros, las cuales fueron llevadas a la pantalla grande por el cineasta Alfred Hitchcock (1899-1980).

Daphne du Maurier nació el 13 de mayo de 1907 en Londres, Inglaterra. Era descendiente de una importante familia de literatos y artistas, entre ellos su padre, el actor Gerald Du Maurier y su abuelo George Du Maurier, el caricaturista de la revista Punch. Su madre era la actriz Muriel Beaumont.

El ambiente cultural que se respiraba en su hogar orientó a Daphne desde su juventud hacia el mundo literario. Tras educarse en Inglaterra y París, dio inicio a su faceta como escritora en 1928 abordando con talento la intriga, el romanticismo y el misterio, señala el portal lecturalia.com.

Sus primeros textos fueron publicados con ayuda de su tío Willie Beaumont, propietario de la revista The Bystander, en donde colaboró Daphne y en 1932 contrajo matrimonio con el militar Frederick Arthur Montague, con quien residió principalmente en Menabilly, Cornualles.

Debutó como escritora en 1928 demostrando mucho talento con la intriga, la novela gótico-romántica y el misterio. Siempre expresó gran admiración e influencia de las hermanas Brönte, influencia esta que se ve claramente en su obra.

Además de novelas, Du Maurier también escribió relatos, teatro y ficción fantástica. Y recibió premios y reconocimientos como el National Book Award en Estados Unidos y la Orden del Imperio Británico, apunta el sitio actualidadliteratura.com.

En 1931 escribió su primera novela El espíritu de amor, a la que siguieron Nunca voy a volver a ser joven (1932) y Adelante, Julio (1933), con las que fue ganando gran prestigio.

Daphne alcanzó la inmortalidad literaria con la novela Rebeca (1938), título que fue llevado al cine por Alfred Hitchcock con el protagonismo principal de Laurence Olivier, Joan Fontaine y Judith Anderson. Aunque antes de esta película Hichcock, admirador de la escritora londinense, adaptó también a la pantalla su primera novela de éxito La Posada de Jamaica (1937).

En esta obra, suspense, romance, drama psicológico, acción e intriga se entrelazan para atrapar al lector y al cinéfilo, apunta la crítica especializada.

La admiración de Hichcock por la obra de Daphne continuó con la adaptación de Los pájaros (1962), relato corto con final abrupto que la autora dejó así para la imaginación del lector. Esta terrorífica historia quedó plasmada en la retina de todos gracias a la obra maestra del cine protagonizada por Tippi Hedren y Rod Taylor.

El desasosiego, la perturbación y la angustia ante un hecho incomprensible alcanza las cotas insuperables que supo reflejar exactamente el maestro británico del suspenso y el terror.

Los amantes malditos, Mundo infernal, Los lentes azules, El vuelo del halcón, No después de medianoche, Bésame otra vez, forastero, Mi prima Rachel y Perdido en el tiempo, son algunas de las obras que se incluyen en la prolífica trayectoria de Daphne du Maurier.

Además, publicó una biografía de su padre, el actor y director teatral sir Gerald Du Maurier (1934); otra de Branwell Brönte (1960), hermano de las célebres escritoras; y un libro de carácter autobiográfico Growing Pains (1977). En 1981 dio a conocer su autobiografía El cuaderno de Rebeca y otros recuerdos (The Rebecca Notebook and Other Memories, 1981), agrega el portal biografiasyvidas.com.

Tras el relativo fracaso de su última novela Rule Britania (1972), una historia de ficción política en la que el Reino Unido es invadido por Estados Unidos y en la que se intentaba en vano barajar todos los ingredientes para el éxito de ventas, escribió aún un par de libros sobre los hermanos Bacon.

Daphne du Maurier murió el 19 de abril de 1989 en Fowey, Reino Unido, a los 82 años de edad, dejando como legado muchas páginas de una literatura que ha pasado a formar parte de los mitos de la historia universal.