Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio a Burundanga, le jinchan los pie… así canta envuelta en un ritmazo tremendo la inolvidable Celia Cruz y uno al escucharla se pregunta: ¿quién es Songo? ¿Quién es Borondongo y todo este montón de gente de nombre tan raro para nosotros y que se la pasa dándose de trancazos uno contra el otro?

Es difícil contestar a esta pregunta. Un día pensé que los nombres eran sólo un juego de palabras que nos hace mover los pies al ritmo de la música de la Cruz y la sonora que le acompaña. Pero la pieza se llama Burundanga y esta palabra sí está en el diccionario.

Resulta que la palabreja tiene diversos significados. Puede ser un enredo o confusión, una cosa inútil, un hecho disparatado o un plato en el que se incluyen diferentes hortalizas. Pero hay otro significado que me llamó especialmente la atención. Dice que la Burundanga es una sustancia soporífera que se le administra a una persona para robarla.

Esto ya me habla de un narcótico porque la palabra narcótico se refiere a una sustancia que te hace dormir, es decir, una droga y esto ya puede ser cosa seria.

Buscamos y encontramos información, especialmente un párrafo que dice: la Burundanga no es un nuevo ritmo de baile, ni una nueva bebida a base de café. Es una droga altamente tóxica, proveniente de plantas de la familia de las solanáceas, principalmente del Cacao Sabanero, la Datura y la Mandrágora.

Científicamente se la conoce como Escopolamina, aunque es con el nombre de Burundanga como toma reconocimiento mediático, es decir como se le conoce en los medios de comunicación. El pseudónimo se debe a un término popular utilizado por las brujas en ritos precolombinos a la hora de nombrar un brebaje con fines no muy curativos.

Otro término con el que se la conoce a la Burundanga es Hioscina, un nombre proveniente de la literatura científica, que hace referencia a “la hierba loca”, un nombrecito que ya de por sí nos produce escalofríos.

La Burundanga, escopolamina o como se llame es considerada como la droga que “mata la voluntad”. Es incolora, inodora e insípida. Su administración puede hacerse vía oral, inhalatoria o cutánea o sea que puede tomarse, inhalarse o inyectarse y tarda entre dos y cinco minutos en hacer efecto en la persona, reduciendo prácticamente a cero su voluntad, con el plus de la pérdida de la memoria una vez que sus efectos desaparecen. La duración de éstos va de una a dos horas, dependiendo de la cantidad ingerida.

Así que, mientras la Burundanga sea un ritmo bailable, no hay problema; pero yendo un poco más allá, ¡cuidado!