Pedro Caixinha le daría el título del Clausura 2020 a Cruz Azul

Una parte del corazón que habita en Pedro Caixinha todavía está teñido de azul. Han pasado más de ocho meses desde que el portugués dejó el banquillo de La Máquina, pero aún tiene buenos deseos hacia una institución con la que ganó la Copa MX y la Supercopa.

Para muestra, lo que piensa sobre el hipotético escenario de que la Liga MX no pudiera reanudarse y los directivos tuvieran que decidir si declaran nulo el Clausura 2020 y le otorgan el título a los celestes, quienes lideran la clasificación, después de 10 jornadas.

"Estaría perfecto [dar el campeonato al Cruz Azul]", responde el europeo, en entrevista. "Nada más que creo que hay una diferencia con la Liga francesa, que ya no se va a jugar y en la que el París Saint-Germain se llevó el título, la cual tiene que ver con la organización: una es totalmente regular y la otra también tiene una etapa de eliminación directa [Liguilla], así es que si fuera como en la MLS, en la que el equipo más regular se lleva un título, pero no es el del campeón". "Si así se hace, me encantaría, porque deseo de verdad que eso pueda pasar con Cruz Azul, pero es una decisión de los altos mandos del futbol mexicano".

Pero ¿tendría la misma validez que los otros?

— Si te lo otorgan, seguramente que sí.

Caixinha es de los entrenadores que más cerca se han quedado de otorgar a La Máquina su novena estrella. En el Apertura 2018, finalizó la etapa regular en el liderato y alcanzó la final, esa que perdió frente al América.

Hoy, de regreso en su país natal, vive el confinamiento con la actualización como bandera y aguarda por una oferta que realmente le satisfaga. Han habido contactos de clubes europeos, mas no descarta volver a cruzar el Océano Atlántico, porque "México es nuestro mercado preferencial. Hasta ahora, estuvimos siete años fuera de Portugal, y de esos, cinco fueron en México, que es donde hemos estado más tiempo trabajando y donde hemos tenido más logros".

Algunos con el Cruz Azul, al que siempre le deseará lo mejor.