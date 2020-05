Les llevan la tarea hasta su hogar

"Los maestros no podemos exigirle demasiado a los niños que cumplan con la tarea cuando muchos de ellos ni siquiera tienen qué comer en medio de esta pandemia; pedimos el apoyo de la gente para estos niños, hemos llevado algo de alimentos a varios de mis alumnos pero tenemos varios que tienen anemia", dijo la maestra Cande.

Y sí, muchos de los alumnos de la Escuela Primaria Federal Justo Sierra, turno vespertino, no están preocupados en estos momentos por no tener computadora, Internet o un teléfono móvil con WhatsApp para poder recibir las indicaciones de los maestros para hacer la tarea ya que no tienen lo indispensable, como es el alimento.

El director de esta escuela, ubicada en la zona urbana de Matamoros, Jesús Alejandro Juárez Santoyo, quien está a cargo del turno vespertino y la maestra Patricia Candelaria Valenzuela, quien también es asesora técnica pedagógica, han estado visitando a los alumnos de escasos recursos en su hogares desde el mes de abril; muchos de ellos viven en humildes casas de adobe o jacales con techos de madera, cartón y lámina. Les llevan la tarea, alguna despensa y preguntan por la salud de los menores, ya que en algunos casos se encuentra deteriorada.

La maestra Cande tiene un grupo de cuarto año con 27 alumnos, de los cuales solo 22 tienen acceso a WhatsApp, por lo cual puede tener contacto directo con los padres de familia. Solo siete de ellos han mandado alguna fotografía o evidencia de estar haciendo la tarea. Hay cinco que prácticamente están incomunicados y los padres tampoco se han acercado. También hay madres de familia que abiertamente le han expresado que no saben utilizar las redes sociales. Son casi 200 alumnos los de esta primaria en el turno vespertino.

En varias ocasiones, tanto el director como la maestra han llevado las tareas hasta lugares apartados o considerados como zonas conflictivas o inseguras arriesgando su integridad física para poder llegar a los alumnos que viven en condiciones difíciles. Recientemente, a través del dirigente campesino Jesus Contreras Pacheco, pudieron conseguir 60 despensas para repartirlas entre los más necesitados; no obstante, el apoyo sigue siendo insuficiente, por lo que solicitan a la sociedad apoyo en especie como frijol, arroz, galletas, leche, sopas, entre otros.

Varios de los alumnos que tienen problemas de desnutrición pertenecen a colonias como Zacatillo, Luis Donaldo Colosio, Jardines del Oriente e Ignacio Zaragoza, entre otros.

La señora Olga Colunga, de la colonia Zacatillo, ubicada detrás del panteón municipal, tiene dos nietas que son como sus hijas, ya que dependen completamente de ella. Actualmente la señora no tiene quién la ayude económicamente ni tampoco puede trabajar, pues no puede dejar a las niñas solas en esta colonia, que es una de las más inseguras del municipio.

Ella quisiera poder vender tamales pero no ha tenido dinero para surtir la materia prima; por lo pronto ha vendido algunas de las pocas cosas que tiene para poder sobrevivir. Las niñas ya tienen anemia. En temporada de clases una de ellas recorre varios kilómetros hasta la escuela en pleno sol, acompañada solo de un perro callejero, quien ya se convirtió en su mascota.

Esta situación es la misma que atraviesan varias de las madres de familia de esta escuela.

Para la señora Evangelina Ruiz, la situación económica también ha sido muy difícil en los últimos días pues su esposo y ella viven de la renta de unos juegos mecánicos que se ocupan regularmente en los aniversarios de los ejidos o de las fiestas patronales, actividades que por la pandemia están prohibidas. Tiene dos hijos en edad escolar de 10 y 8 años. Uno de ellos también tiene anemia.

"Para mí sí es difícil porque como yo no estudié y yo soy la que los pongo a hacer la tarea, entonces a veces le pido a mi nuera que me ayude. Uno trata de darles a ellos el estudio. Yo no pude ni salir de sexto de primaria, por eso no puedo ayudarles mucho y ahorita nos las estamos viendo difíciles", dijo Evangelina.

En muchos casos, los maestros de esta primaria han puesto dinero de su bolsa e incluso ellos pagan por su cuenta un maestro de inglés en la primaria y un velador. Son 6 maestros en la tarde y 12 por la mañana, turno donde hay 400 niños.

Las personas o empresas que deseen ayudar a estas familias, cuyos hijos no pueden concentrarse en estudiar porque no tienen las herramientas necesarias y porque además tienen hambre, pueden hacerlo donando alimentos directamente con el director de la escuela, Alejandro Juárez. Para contactarlo puede llamar al 8712305942.