Bebé de Katy Perry saluda en ecografía

Katy Perry sorprendió y divirtió a todos sus fans con un video en donde reafirmó el sexo de su bebé y algo inusual es que su hija, haya mandado un gracioso "saludo" a sus famosos padres y por supuesto a todos los que la están mirando.

La cantante utilizó su cuenta de Instagram para compartir uno de los momentos más importantes en su vida y es así que mostró la ecografía que se le realizó en donde se le dijo que, junto a su pareja, el actor, Orlando Bloom, esperan una linda niña.

Sin embargo, mientras el médico realizaba la exploración usual en todas las embarazadas, la pequeña acomodó su manita y frente a la cámara alzó el dedo medio, después de que se dio a conocer su sexo; este momento resultó ser muy cómico para todos y las risas sonaron en el lugar.

La intérprete de Dark horse, Roar, Fire Work, entre otras más no esperó mucho y en las primeras horas de ayer subió el video con la leyenda "Feliz día de las madres", el primero de muchos que le espera a Katy.

Más de cinco millones de reproducciones ya alcanzó el video y miles de comentarios felicitando a la pareja y a su cantante favorita no se hicieron esperar.

Entre otras de las cosas que se encuentra realizando Katy Perry es tratar de que los pequeños en esta cuarentena, debida a la pandemia que se vive por el coronavirus COVID-19, se distraigan, así que aceptó la invitación de Disney para interpretar uno de sus temas clásicos de películas.

Así que se unió a famosas como Ariana Grande, quien cantó la canción de Meg de Hércules; Beyoncé que interpretó When you wish upon a star y de otras más como Halsey o Shakira.