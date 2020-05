'No puedes creer que todo cambie para estas personas', dice enfermera

A sus 29 años, Sanjuana Romero Delgado, enfermera especialista en la unidad de cuidados intensivos, cuenta con 10 años de experiencia dentro de su profesión, la cual dice que le apasiona. En estos momentos en los que se vive la pandemia, se ha replanteado la manera de protegerse ante las infecciones, debido a que el coronavirus llegó para cambiarle la vida a todos.

La joven es una de las servidoras de la salud que atiende a pacientes de COVID-19 dentro del área destinada para ello en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Torreón. Esta labor la desempeña con mucha precaución, pero sobre todo, con vocación.

Sanjuana entra al hospital a las 7 de la mañana, diariamente se transporta en camión desde su hogar, el cual se encuentra a casi una hora de su lugar de trabajo, por lo que se levanta muy temprano para poder estar a tiempo.

Al llegar al nosocomio, acude al filtro de control para su ingreso, para después presentarse a su área, donde pasa hasta ocho horas seguidas sin poder siquiera ir al baño.

"Desde que se abrió el área de atención COVID en el hospital yo he atendido a los pacientes que ahí nos llegan, somos un equipo de cuatro enfermeros, quienes nos turnamos para estar en este espacio en donde tienes que permanecer durante casi 8 horas sin poder salir a comer o tomar agua, ni siquiera ir al baño. Es un área donde se deben seguir protocolos muy estrictos, dentro de los cuales está el portar un traje de protección que lleva 15 minutos colocárselo, y un poco más retirarlo. Además, en cada salida, ese equipo se desecha por lo que no se puede estar saliendo y entrando porque es material que se contamina", describió.

A Sanjuana le tocó atender a pacientes en situación grave, a quienes tuvieron que intubar, ambos lamentablemente fallecieron, a ella le tocó ver morir a uno de estos casos, "su estructura física de estos pacientes cambia completamente en cuestión de días, es una sensación muy fuerte porque no puedes creer que de un momento a otro todo cambie para estas personas y verlas partir sí colapsa los sentimientos", y entre ese shock emocional, ella tiene que prepararlos para su salida directa al crematorio, esterilizando la bolsa donde se coloca el cuerpo, siguiendo pasos muy cautelosos.

"Se siente muy feo ver cómo los pacientes viven solos toda esta situación, es algo que te tiene pensando, porque si bien yo trato de darles ánimos, ellos extrañan a sus familias a quienes no pueden ver, y sus familiares por fuera, los he visto con gran angustia al no saber si volverán a convivir con ellos, es algo realmente devastador, por lo que en verdad yo le digo a la ciudadanía que atienda las recomendaciones de cuidados preventivos, y con ello evitar que se lleguen a contagiar, haciendo que no colapsen los hospitales y sobre todo el poder proteger su vida y estar al lado de los suyos", concluyó.