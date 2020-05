Reafirma 'Montse' que su labor es esencial en crisis

VOCACIóN Desde hace unos meses, María Montserrat reafirmó que su vocación en enfermería es esencial, especialmente en una emergencia sanitaria como la de COVID-19, en donde por varios días tuvo que portar un equipo de bioseguridad durante su turno nocturno de 12 horas para atender a pacientes infectados por el virus, en la sala de Urgencias y en la zona de aislados.

La joven de 33 años de edad, es enfermera general en el Hospital General de Zona (HGZ) número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Gómez Palacio, una de las clínicas que fueron reconvertidas en esta región para la atención de pacientes afectados por dicha enfermedad y que desde entonces, es resguardada por la Guardia Nacional.

"Montse" dice que fue una de las primeras trabajadoras en usar el equipo de protección personal y que además recibió a dos de los pacientes que dieron positivo al virus y que fallecieron en la clínica.

"El primer paciente llegó con insuficiencia respiratoria, se sentía mal y llegó con sus signos vitales hasta el 'full', se trabajó con él toda la noche, es algo desgastante trabajar las 12 horas con todo el equipo, tenía calor, me sentía deshidratada, no iba al baño, no cenaba o a veces iba al baño nada más una vez para no gastar otro equipo porque en ese momento no había tantos, ahorita ya hay gracias a Dios".

Cuando Montserrat se quitaba su equipo de protección al final de su turno, rompía en llanto pues aunque estaba acostumbrada a la adrenalina en la sala de Urgencias, no podía dejar atrás el hecho de que los pacientes infectados por COVID-19 que le había tocado atender "se quedaran solitos", sin la compañía de sus seres queridos.

"Nosotros somos el único contacto para las personas infectadas y ellos para nosotros porque también me tuve que alejar de la gente que quiero".

Montserrat señala que hay personas que los consideran héroes, otros los discriminan.

Distanciados

Debido a que tenía que atender a pacientes con coronavirus, la enfermera se alejó por un mes y medio de su hijo, Víctor Jaziel, quien tiene 13 años de edad.