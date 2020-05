Visitan a familias en extrema pobreza

"Los maestros, no podemos exigirles demasiado a los niños que cumplan con la tarea, cuando muchos de ellos ni siquiera tienen qué comer en medio de esta pandemia, pedimos el apoyo de la gente para estos niños, hemos llevado algo de alimentos a varios de mis alumnos, pero tenemos varios que tienen anemia", dice la maestra Cande.

Y sí, muchos de los alumnos de la Escuela Primaria Federal Justo Sierra, turno vespertino, no están preocupados en estos momentos por no tener computadora, Internet o un teléfono móvil con WhatsApp para poder recibir por estos medios indicaciones de los maestros para hacer la tarea, ya que no tienen lo indispensable, como es el alimento en sus hogares.

El director de esta escuela primaria, ubicada en la zona urbana de Matamoros, Jesus Alejandro Juárez Santoyo, quien está a cargo del turno vespertino y la maestra Patricia Candelaria Valenzuela, quién también es asesora técnica pedagógica, han estado visitando a los alumnos de escasos recursos en su hogares, muchos de ellos viven en humildes casas de adobe o jacales con techos de madera, cartón y lámina.

Les llevan la tarea, alguna despensa o preguntan por la salud de los menores ya que en algunos casos se encuentra deteriorada por la falta de alimento.

Las personas o empresas que deseen ayudar a estas familias cuyos hijos no pueden concentrarse en estudiar debido a que no tienen las herramientas necesarias y porque además tienen hambre, pueden hacerlo donando alimentos en especie directamente con el director de la escuela, Alejandro Juárez, quien proporcionará informes sobre las personas a las que habrán de entregarse estos alimentos.

Para contactar al director de la escuela, pueden llamar al 8712 305 942

MAESTROS

Fotos: Diana González

