Katy Perry sorprende vestida de 'Mamá Dumbo' y con ecografía de su bebé

La actriz de 35 años, compartió con Ryan Seacrest y los jueces Luke Bryan y Lionel Richie, su proceso de embarazo y que está a punto de pasar al siguiente nivel maternal. “No sé lo que es ser madre, aunque siempre me he sentido muy maternal con mis amigos y mis admiradores, pero sé que estoy a punto de pasar al siguiente nivel”, así lo compartió la revista People.

A su vez, mencionó que su hija reacciona a las actuaciones del programa, “Ella también está pateando. Patea cuando las actuaciones son buenas. ¡Así que déjenlas ser buenas pero no demasiado buenas porque es doloroso!”.

