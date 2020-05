Stranger Things 4 hará gran revelación de la vida de 'Hooper'

La serie estadounidense de ciencia ficción Stranger Things develará detalles del pasado del policía "Hooper" en su cuarta entrega, según confesó en una convención de cómics, el actor David Harbour, quien interpreta al personaje.

El final de la tercera temporada del programa, dejó en suspenso el destino de "Hooper"; sin embargo, el tráiler de la cuarta entrega reveló que está vivo y se encuentra en una prisión de Rusia; pese a eso, el pasado del personaje era un misterio, hasta las recientes declaraciones de Harbour.

Durante su reciente participación en el Liverpool Comic Con, el actor habló sobre los pormenores de esta nueva temporada: “Sé que en la temporada cuatro habrá una gran revelación sobre la historia de origen de 'Hopper'. Es una de las cosas que he sabido desde el primer fotograma”, confesó.

“Aún no lo hemos desvelado, pero finalmente lo vamos a contar a lo grande. Lo que más me gusta es que todavía no lo saben, pero tiene que ver con esas historias del pasado de Nueva York, Vietnam y papá”, agregó el actor de 45 años.

Finalmente, David expresó su entusiasmo por el estreno de la cuarta parte: “Estoy muy emocionado de que sepan más sobre eso, que se relaciona, por supuesto, con las cosas que está haciendo con Eleven y Joyce”, dijo para concluir.

Mientras tanto, los fanáticos de la serie permanecen en espera del anuncio de la fecha de estreno, pues la producción se pospuso debido a las políticas de aislamiento impuestas por la pandemia global de coronavirus.