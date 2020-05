La cuarentena es un calvario, dice Christian Eriksen

El futbolista danés Christian Eriksen admitió que esta cuarentena ha sido un "calvario", ya que ha estado en aislamiento en las instalaciones del Inter de Milán sin entrenar de manera adecuada durante siete semanas.

En el mercado invernal, Eriksen dejó Londres para enfundarse en los colores del Inter, pero ante la pandemia del coronavirus afectando la región norte de Italia, el danés ha tenido problemas para sobrellevar la cuarentena.

Tras el cierre del hotel en donde se alojaba, el exjugador del Tottenham tuvo que mudarse a las instalaciones del club nerazzurri, en donde ha estado con un chef y cinco miembros del personal, quienes se pusieron en cuarentena para proteger a sus familias.

El jugador danés pensó acudir con sus compañeros Romelu Lukaku y Ashley Young, para que le permitieran dormir en el sofá de sus casas, pero indicó que ellos también tienen familias que cuidar.

"Pensé en hablar con Romelu Lukaku y Ashley Young, pero tenían familias que cuidar, y 14 días durmiendo en el sofá de alguien es demasiado tiempo. Al final, terminé quedándome en las instalaciones del club con un chef y cinco miembros del personal que optaron por ponerse en cuarentena para proteger a sus familias", declaró Eriksen.

El centrocampista de 28 años tuvo problemas con la policía por romper la cuarentena para ir a comprar al supermercado y aunque trató de explicar lo sucedido, su italiano no era tan bueno, lo que provocó un altercado con las autoridades.

"La policía me detuvo y, en mi italiano bastante malo, tuve que explicar lo que estaba haciendo, a dónde iba y por qué estaba fuera de la casa. No me puedo quejar, porque es mucho más difícil para otras personas, pero es muy distinto a lo que estoy acostumbrado", argumentó.

El danés aclaró que ha estado corriendo en el estacionamiento de las instalaciones del club, tratando de hacer varios ejercicios, para mantenerse en forma, pero a pesar de ello, extraña volver a los entrenamientos con el resto de sus compañeros.