Apoyos federales no están bien dirigidos: IP

Los apoyos del Gobierno federal no están bien dirigidos, pues hay personas que carecen de una empresa pero recibieron créditos, reconoció el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Carlos Braña Muñoz.

"No están bien dirigidos, yo tengo conocimiento de gente que no tiene empresa, está dada dada de alta pero no tiene empresa, y le llegó el crédito", comentó Braña.

Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Torreón, añadió que los apoyos federales son para "micro micro micro empresas", de acuerdo a lo que se les informó de parte del senador coahuilense de Morena, Armando Guadiana Tijerina, en reunión con la iniciativa privada.

"No estamos desestimándolos, son buenos y son paliativos, pero no vienen a sumar a la parte de las mipymes, no están hacia donde deben estar dirigidos", expresó.

Los empresarios destacaron que, en el caso de Coahuila, el Gobierno estatal tuvo un acercamiento con este sector para tomar en cuenta sus propuestas para generar un plan de reactivación, que ya se impulsa en el área de turismo, de modo que cada gremio impulsó iniciativas que consideró importantes.

"Estamos tratando de conservar las fuentes de empleo, a pesar de no tener el apoyo del Gobierno federal", dijo Cuerda.

Braña refirió que viene una recesión económica y es necesario trabajar para paliarla. Consideró que "es un camino largo y lo que uno busca es que el gobierno y los colaboradores le acompañen".

Por su parte, Román Cepeda González, secretario del Trabajo en Coahuila, explicó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el país notificó de la suspensión de los convenios de colaboración con todas las entidades federativas, por lo que los recursos que se entregarán para la reactivación económica durante la pandemia serán exclusivamente con fondos estatales.

"No hay un peso federal", expuso, "el convenio ya firmado, por parte de la entidad y de la Federación queda sin efecto, eran alrededor de 30 y tantos millones de pesos, entonces lo que ya se otorgó y lo que se va a entregar es un esfuerzo estrictamente del estado".

El Gobierno del estado confirmó el plan de reactivación económica y del empleo, que incluye estímulos económicos en el pago conprórroga del Impuesto Sobre Nómina.

Plan de reactivación

Habrá estímulos para mypymes. *El Gobierno del Estado confirmó el plan de reactivación económica y del empleo, que incluye estímulos económicos en el pago con prórroga del Impuesto Sobre Nómina. *10 millones de pesos en becas para 3,640 trabajadores de la industria hotelera, restaurantera y de servicios, 800 millones de pesos en créditos para los micro, medianos y pequeños empresarios, y reanudar la actividad en distintas empresas en forma paulatina a partir del 18 de mayo.