Entrega IMD despensas a luchadores y réferis

- Apoyando al gremio luchístico en esta ciudad, días atrás, en el Auditorio Municipal, el Instituto Municipal del Deporte de Torreón entregó despensas a luchadores, luchadoras y réferis que se han visto afectados por el parón de actividades deportivas debido a la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19.

Moisés Arce Daher, titular del Instituto Municipal del Deporte de Torreón, reiteró el apoyo del Ayuntamiento de Torreón con el propósito de contribuir a la economía familiar de los deportistas durante una etapa difícil, como la que se vive en la actualidad. "Sabemos lo complicadas que están las cosas y por eso apoyamos de alguna manera su economía, sepan que el compromiso del licenciado Jorge Zermeño es seguirlos apoyando, no solo durante la pandemia, sino cuando se reanuden las actividades" comentó el director del deporte.

Por su parte, Thalía Peñaloza, regidora del Ayuntamiento de Torreón, exhortó a los luchadores a cuidarse y no salir de su casa si no es necesario y comentó que: "como miembro de la comisión del deporte, me comprometo a apoyarlos en sus necesidades, ya que la lucha libre en nuestra ciudad es seguida por muchas personas". El Ayuntamiento de Torreón seguirá con acciones de apoyo para grupos vulnerables de la ciudad, incluyendo deportistas, promotores y árbitros que se ganan el sustento diario en las canchas, las cuales continúan cerradas ante la contingencia.

Las autoridades serán quienes definirán la fecha de reanudación de funciones de lucha.