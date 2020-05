Busca IP pagar electricidad en parcialidades

Empresarios buscarán un acercamiento con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para solicitar flexibilidad en los pagos o parcialidades, en el marco de la baja en las ventas y lo costoso de la tarifa en los negocios.

"La verdad es que sí hay temor y no hay piedad", dijo Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), "Comisión, la verdad, como es una dependencia federal, no hay manera que otorgue un convenio, una rebaja, o que vea la situación por la que estamos atravesando; debería tomar medidas, no de regalarnos, pero buscar el apoyo, cuando menos, de no aumentar las tarifas en este momento".

Ante la posibilidad de que se reanuden actividades en las próximas semanas, de forma escalonada, en Coahuila, el titular de la Canirac señaló que los establecimientos han tratado de acatar todas las medidas que ha dictado la autoridad, sobre todo en la prevención y los cuidados del personal del sector.

Aseguró que hay un gran compromiso del gremio por el buen manejo de los alimentos, por lo que consideró que una apertura gradual sería muy positiva.