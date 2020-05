Con orgullo, Verónica celebra el Día de las Madres trabajando

Con emergencia sanitaria o sin ella, la ciudad continúa en movimiento, los automóviles circulan y para ello necesitan gasolina, así que este 10 de mayo no hubo oportunidad de quedarse en casa para Verónica Aguilar, mamá de tres hijos y trabajadora en una gasolinera local.

Vestida con su uniforme verde y gorra para mitigar en algo el calor, Vero, de 39 años de edad, estuvo laborando este Día de las Madres para ganarse el sustento diario, trabaja con orgullo y ejerce su oficio con responsabilidad, ayudando así en los gastos familiares. Su labor consiste principalmente en despachar la gasolina en los vehículos que así lo soliciten, además de brindar servicios como calibración de neumáticos, limpieza de parabrisas, cobro de servicios y apoyo en la facturación, aunque este domingo 10 de mayo, la gasolinera donde trabaja colocó una promoción para las mamás, por lo que "Vero", gustosa cumplió la labor de repartir cupones para potenciales clientes que circulaban sobre el bulevar Independencia.

"Sí es 10 de mayo y estamos con lo de la contingencia, pero la gasolina es necesaria todos los días, así que a diario tenemos que venir, nada más tenemos nuestro día de descanso, pero yo ya tuve mi descanso esta semana, así que me tocó venir a trabajar en domingo", relató Verónica en entrevista con El Siglo, mientras cumplía con su turno que comenzó a las 7:00 y culminó a las 15:00 horas.

Las gasolineras son algunos de los negocios que han mantenido sus puertas abiertas en Torreón durante la etapa de la contingencia, empleando a mujeres, muchas de ellas son madres de familia, que se desempeñan en otros oficios como farmacias, pastelerías, tiendas de autoservicio, entre otros.

A pesar de que la distancia es necesaria en esta época de pandemia, a Verónica le llegaron las felicitaciones de sus hijos Pedro, Jared Alejandro y Salma Verónica, desde temprana hora, mediante vía telefónica: "mis hijos me han estado hablando, no saben si van a ir a visitarme o no, porque ahorita no se puede", confesó. La contingencia sanitaria también afectó una tradición familiar que mantiene "Vero", pero ella lo toma con calma, sabiendo que es por el bien de sus seres queridos: "siempre el 10 de mayo voy con mi mamá, ahí nos juntamos para comer en familia, pero ahorita no se puede, así que nada más le hablé por teléfono. Ahora ni ir a verla, ni nada, hablarle por teléfono es lo que hemos hecho, pero es por el bien de todos, especialmente por mi mamá, porque ella ya es grande y tenemos que cuidarla".

De buen humor, "Vero" esperó la hora de salida para volver a casa y reunirse con su hija más pequeña y con su esposo, Alejandro Soto, a quien le tocó cocinar para festejar el 10 de mayo, consentir un poco a la madre de familia, "tiene qué", comentó Verónica entre risas.