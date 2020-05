Aún no recibe respuesta a solicitud de crédito

Los créditos ofrecidos para los pequeños empresarios por parte del Gobierno federal no han llegado para algunos solicitantes y les indicaron que deberían hacerlo efectivo antes del 11 de mayo.

Andrés, un comerciante que se dedica a la venta de café y reside al suroriente de la ciudad, manifestó que desde hace varias semanas realizó los trámites para solicitar su crédito y logró que lo incluyeran en el programa federal.

Añade que luego recibió un aviso donde le dieron día y hora para acudir al Banco Azteca a recoger su crédito, el pasado martes 5, pero le salieron con que todavía no aparecía, luego le dijeron que no había sistema. También se enteró que a otra persona le pasó lo mismo.

Al final, en el citado banco cuya sucursal se encuentra en la tienda Elektra frente a Soriana Centro, le dijeron que luego le avisaban para que pasara por su crédito, pero no le han hablado.

La zozobra de Andrés es por el hecho que si no recibe los 25 mil pesos antes del 11 de mayo, ya se cancela, según le informó la dependencia federal, pero él asegura que ha realizado todo conforme le indicaron.

"Ahora pues no podemos ir todos los días al Banco Azteca, pues yo me muevo en autobús y se tiene que hacer caso también a las autoridades de Salud, que piden no andar en la calle", comenta un tanto angustiado el comerciante.