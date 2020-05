Seguirá Illinois con plan contra el COVID-19 sin la Casa Blanca

El gobernador del noreste estado de Illinois aseguró hoy que reabrirán la economía de forma paulatina para asegurar la salud de los ciudadanos sin tener muy en cuenta el posible apoyo del gobierno federal estadounidense.

J.B. Pritzker afirmó que no contaba con la ayuda de la Casa Blanca porque ya ha habido momentos en los que hace promesas que no cumple a los ciudadanos de su estado, en entrevista con el programa State of the Union de CNN.

Illinois es el cuarto estado con más casos de COVID-19 en Estados Unidos, por lo que el gobierno local se ha puesto la meta de realizar al menos 64 mil pruebas al día para verificar el crecimiento de la enfermedad y poder combatirla de mejor manera.

De acuerdo con Pritzker hasta el momento el estado ha aumentado sus contagios porque se han realizado más pruebas, la cifra diaria al momento es de 20 mil realizadas entre los ciudadanos.

El gobierno fue criticado por el editorial del diario Chicago Tribune por crear un plan de apertura que emplea cinco fases y que en caso de tener resultados positivos abriría algunas oficinas, salones de belleza y otros espacios hasta el 29 de mayo.

Aseguraba que el gobernador perseguía antes la perfección que cuidar la economía local, por lo que el gobernador opinó este domingo que el comité editorial del periódico no prestó atención al plan completo, pues resulta riesgoso reabrir el estado sin contar con un tratamiento altamente efectivo ni una vacuna.

Agregó que una vez terminadas las fases se deberá mantener la distancia social y se deberán modificar algunas costumbres para evitar el crecimiento de casos en el futuro. Hasta el momento Chicago reporta 76 mil casos confirmados y más de 3 mil 300 decesos, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins.

Illinois es gobernada por un integrante del partido demócrata y forma parte de los estados criticados por el presidente Donald Trump, quien asegura que la enfermedad ha afectado más a los estados gobernados por este partido, por lo que no deberían recibir apoyos.