1904: Nace Salvador Dalí, artista reconocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas

Hace 116 años, en Figueras, España, nació Salvador Domènec Felip Jacint Dalí i Domènech, mejor conocido como Salvador Dalí.

Dalí, histórico en el arte, es considerado un genio de la pintura al experimentar con el impresionismo, el dadaísmo y el surrealismo, corriente en que destacó por la creación de un arte extravagantemente sugestivo.

Reconocido por su simbología onírica, Dalí fue un artista sumamente imaginativo, que declaraba que el no conocer el significado de su arte no significaba que éste no lo tuviera.

Productor de alrededor de mil quinientas pinturas, algunas de las más destacadas del genio de Figueras son: La persistencia de la memoria, Bodegón con botella de ron, Muchacha en la ventana y La última cena.