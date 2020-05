Su título más importante

esempeñarse en el boxeo profesional, siendo mujer, es un reto mayúsculo para cualquier persona, pero si a eso se le suma el desafío de ser mamá, la exigencia aumenta muchísimo, sin embargo, la lagunera Yazmín Rivas se las ha ingeniado para combinar todas esas facetas y además hacerlo con tremendos éxitos.

"La Rusita", como se le conoce en el ámbito del box, se convirtió en madre por segunda ocasión hace apenas un mes, por lo que disfruta de manera especial este 10 de mayo, con su pequeño Gerardo Antonio en brazos y con su hija de diez años, Yazmín Daniela jugando en casa, muy contenta ante la llegada de su hermanito. Entrevistada vía remota por El Siglo de Torreón, Yazmín expresó su satisfacción al convertirse en madre por segunda ocasión y aunque ese hecho le privó de defender su campeonato mundial Súper Gallo Femenil de la Asociación Mundial de Boxeo, asegura que no le causó ningún sufrimiento, ya que no es comparable al hecho de ser mamá.

"Ya tenía tiempo que quería convertirme en mamá por segunda vez y gracias a Dios, este año se dio. Estoy muy contenta con la llegada de mi bebé, es como volver a empezar, pero es una experiencia muy bonita. Acababa de conseguir el campeonato mundial, hice dos defensas, pero en el momento en que me embarazo, automáticamente pierdo el campeonato y a pesar de que sufrí mucho para ganar ese cinturón, que lo quería mucho, la verdad es que no se compara con mi bebé; no extraño nada el campeonato ahora que tengo a mi hijo", relató.

La oriunda de Gómez Palacio fue contundente, tal y como es en el ring, para afirmar que su mejor campeonato lo obtuvo fuera de los encordados, al ser una mujer realizada en todos los sentidos, incluyendo el de la maternidad: "como deportista, ganar un campeonato mundial es algo que sueñas, todos los boxeadores queremos llegar a serlo algún día. Pero creo que el título más importante que puedo tener es el de ser madre, es lo máximo, no hay punto de comparación. Aunque me encante el box, no hay punto de comparación con el ser mamá", sentenció.

Cuestionada sobre la dificultad y complejidad, al comparar la preparación para una pelea de título mundial o esperar la llegada de entrar a la sala de parto, Rivas comentó: "en esta segunda ocasión, fue muy diferente a la primera vez que fui mamá, como que ya sabe uno a lo que va, pero estaba muy nerviosa y estuve pensando mucho, a pesar de que el doctor me decía que el bebé venía bien, no dejaba de sentir nervios por cualquier cosa que se pudiera complicar, pero gracias a Dios, mi bebé nació muy sanito y está muy bien. Creo que es más difícil entrar al quirófano que subir al ring", confesó.

Durante su embarazo, Yazmín se preguntó muchas veces el sexo de su bebé, pero afirmó que no tenía preferencia por niño o niña, aunque el resto de su familia sí tenía una clara tendencia: "en esta ocasión, yo iba a estar feliz con lo que tuviera, niño o niña. La que sí estaba con que quería un hermanito era mi hija, además de mi esposo, porque es su primer hijo y quería un niño, se dio y pues ya tenemos la parejita".

A sus 32 años de edad, Rivas está en plena edificación de su familia, por lo que vislumbra que está muy cerca la hora de dedicarse por completo a ello, aunque aún no planea bajarse del cuadrilátero: "desde antes de embarazarme, yo quería hacer unas dos peleas más y ya retirarme, para luego embarazarme, pero se nos adelantó el bebecito. Traigo la espinita, sí quisiera hacer unas dos peleas que sean importantes y si todo sale bien, ya después retirarme para dedicar el cien por ciento a mi familia. Debo esperar a que mi hijo cumpla unos tres meses para poder entrenar ya fuerte", comentó.

"La Rusita" Rivas envió su mensaje a las mamás laguneras en este 10 de mayo que será diferente por la situación de salud, pero en el que no deben dejar de festejarlas: "a todas las mamás les mando un fuerte abrazo, deseo que se la pasen de lo mejor en su día, que las apapachen aunque sea a distancia. Les deseo lo mejor y en especial a mi mami, que siempre está apoyándome en todo momento". Rusita

40 VICTORIAS 10 derrotas y un empate es el récord de Yazmín Rivas como profesional.